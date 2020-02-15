洛阳火车站出租车拉客问题严重丨百姓呼声每日简报

11月2日0时--11月2日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计317条，已回复的帖子85条，未回复帖子232条。其中，市教育局、市卫健委、水务集团、市轨道交通集团、市城市管理局、市医疗保障局等单位回复积极。

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【热帖】

· 新生儿办理社保卡为何要拍照？

· 洛阳火车站和锦远汽车站出租车拉客叫客问题严重

· 地铁2号线健康中路的具体出入口位置在哪里？

· 高层住宅为啥比多层住宅水费高？

· 洛阳免费产检有哪些项目，如何申请？

· 洛阳公交自助充值系统无法使用

· 珠江路滨河北路洛浦公园大门无障碍通道无法使用

· 疫情期间伊滨区枫叶路小学组织大型活动是否合适？

· 隋唐植物园南门施工何时完工？

· 宜阳滨河北路(金澜湾至锦龙桥段)何时能还路于民？

【已回复】

1. 投诉：新生儿办理社保卡为何要拍照？

市医疗保障局回复：首次申领社保卡需要提供照片，是为了和公安系统共享照片，配合打击拐卖儿童行为。宝宝的照片没有成人要求那么严格，您可以在宝宝身下铺白浴巾作为背景，面部没有遮挡物，具体像素处理可以携带电子版照片到社保卡经办网点由工作人员协助您处理。如果在微信上申请，只需要照好原图，不需要修改直接上传，系统会自动修图。

2. 投诉：洛阳火车站和锦远汽车站出租车拉客叫客问题严重。

市交通局回复：据道路运输服务中心反馈：网民反映在火车站及锦远汽车站出租车拉客叫客的问题，我单位领导高度重视，立即召开全市出租行业经理会议，要求所有出租车从业人员，在火车站地区要规范经营，严禁叫客拉客、议价 拒载 不打表等违规经营行为。同时将此情况操告洛阳市交通运输综合行政执法支队，加强车站地区路面执法，以后望广大市民如遇到出租车违规经营的请拨打(110、12328、0379-63947153)投诉热线！我单位将认真调查处理，同时感谢广大网民对我市出租行业的关心与支持！

3. 咨询：地铁二号线健康中路的具体出入口位置在哪里？

市轨道交通集团回复：按照市规委会审议通过的规划设计方案，轨道交通2号线一期工程原健康中路站调整为纱厂东路站，位于纱厂东路与解放路交叉路口南侧。车站共设置4个出入口，其中1-1号出入口位于交叉路口西南象限，沿纱厂东路向西设置；1-2号出入口位于解放路西侧，沿解放路向南设置；2、3号出入口位于解放路东侧，2号口沿解放路向南设置，3号口沿解放路向北设置。具体以最终实施方案为准。

4. 投诉：高层住宅为啥比多层住宅水费高？

水务集团回复：由于高层住宅建筑高度较高，市政供水管网压力无法满足正常用水需求，为确保高楼层客户用水，需通过二次加压供水设施进行加压。而二次加压供水设施包含水泵、水箱等设备，日常运行将产生电费、维修费等相关费用，这些费用都需附加到水费中一并收取，因此水费较不需要加压的多层住宅相对较高。如您今后在用水方面有任何疑问，请及时拨打24小时供水热线9610001与我们联系，我们将竭诚为您服务！

5. 咨询：洛阳免费产检有哪些项目，该如何申请？

市卫健委回复：洛阳市政府以政府购买服务方式，在全市范围内免费对早中期孕妇开展一次血清学筛查(生化免疫指标检测)和一次四维彩色超声筛查，对新生儿开展苯丙酮尿症(PKU)、先天性甲状腺功能减低症(CH)和听力筛查服务。

服务对象为：夫妇至少一方具有洛阳市户籍或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿。

服务内容为：符合条件的服务对象在确定的服务机构内接受免费筛查服务。孕妇每孕次可享受一次免费血清学筛查(生化免疫指标检测)和一次四维彩色超声筛查；新生儿可享受一次“两病”(包括苯丙酮尿症〔PKU〕和先天性甲状腺功能减低症〔CH〕)筛查和一次听力筛查服务。

服务流程为：符合条件的服务对象到村、社区或相关医疗保健机构领取预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查免费服务手册，携带身份证(或居住证)、户口簿 、围保手册和女方小一寸个人免冠彩色数码近照2张，到承担筛查任务的医疗保健机构，填写《预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查服务申请表》，经资格审核认定后，接受免费筛查。

6. 投诉：洛阳公交自助充值系统无法使用。

市公交集团回复：您的诉求已经收到，现回复如下：洛阳银行内的公交自助充值机这两天不能使用是因为洛阳银行的网络问题，11月2日中午已经恢复，可以正常使用。公交IC卡充值除了人工充值、洛阳银行自助充值还可以使用公交IC卡充值机进行充值。我们在洛阳市内的公交站亭上共配置了500台IC卡充值机，您可以使用微信，在等车的时候进行充值，非常方便。

7. 建议：珠江路滨河北路洛浦公园大门无障碍通道无法使用。

市城市管理局回复：为给广大市民群众提供一个安全、安静的游园环境，方便残疾人轮椅入园，滨河北路珠江路口进入洛浦公园入口处设置有无障碍通道，需要走无障碍通道者，可拨打无障碍通道提示牌内的电话号码，工作人员会过来打开无障碍通道，即可进出，电话24小时保持畅通。

8. 投诉：疫情期间伊滨区枫叶路小学组织大型活动是否合适？

市教育局回复：11月1日举行的是洛阳市第十届中小学科技节，此活动去年已向各校布署，并已向上级有关部门备案。此次活动前市教育局专门开会研究防疫工作，确定各项防疫措施，要求参加活动的学校务必作好防疫工作，各校对所有参赛学生应进行健康查验，确保无疫情问题，所有到场人员必须佩戴口罩，带队老师要出示健康洛康码，所有人经体温检验合格后方可进入校园。活动承办方伊滨区枫叶路小学认真贯彻执行上级要求，提前一天对全体教师学生进行防疫宣传，制定应急预案，进行应急防疫演习。活动当天安排保安疏通交通，分散门口人员，严格核查入校人员身份，并备好校医及留观室，确保校内外秩序井然，保证了活动安全圆满进行，得到了广大师生和家长的好评。

9. 咨询：隋唐植物园南门施工何时完工？

市城市管理局回复：南门位于隋唐洛阳城南城墙遗址公园之上，目前我市正对南城墙和南城墙遗址公园进行建设，南门内外广场、假山将随着此次建设同步提升。具体恢复时间将和遗址公园同步。给您带来的不便，敬请谅解。如需入园，请从西门、北门进入。

【尚未有结果】

1. 投诉：宜阳滨河北路(金澜湾至锦龙桥段)何时能还路于民？

【网友建议】

建议：洒水车避开上班高峰期时间洒水

网友：为应对环保要求，洒水车工作很辛苦，也卓有成效。但是上班高峰期时洒水车作业，导致路上湿滑，市民骑电动车或自行车转弯时容易摔倒，建议洒水车能避开上班高峰期时洒水，既能保障出行安全，又能兼顾环保。

建议：及时调整浅井西路路灯亮灯时间

网友：浅井西路的路灯每晚到19时才亮，现在晚上18时天就黑了，建议及时调整晚上亮灯时间，确保居民夜晚出行安全。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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