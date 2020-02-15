新能源汽车在小区内停车按年（月）收费的是否半价？丨百姓呼声每日简报

10月29日0时--10月29日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计265条，已回复的帖子80条，未回复帖子185条。其中，市教育局、市发改委、市卫健委、弘义集团、市城市照明灯饰管理处等单位回复积极。

10月29日0时--10月29日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计265条，已回复的帖子80条，未回复帖子185条。其中，市教育局、市发改委、市卫健委、弘义集团、市城市照明灯饰管理处等单位回复积极。

【热帖】

· 路内停车位收费是否有法律依据？

· 新能源汽车在小区内停车按年(月)收费的是否半价？

· 为何办理小孩社保卡一定要开通金融功能？

· 热力公司电话一直无人接听

· 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？

· 取暖费发票为何只能开房主名字？

· 金榜教育培训机构迟迟不退还剩余的培训费

· 建设路的路灯被树木遮挡光线很暗影响非机动车行驶

· 军安小区东侧道路何时能完工？

· 宜阳至洛阳快速通道何时能修通？

· 周山大道一期什么时候开始建设？

【已回复】

1. 投诉：路内停车位收费是否有法律依据？

弘义集团回复：随着私家车数量越来越多，乱停乱放的车辆挤占了公共资源，严重影响着我市整体城市形象。由于管理手段比较落后，此前我市路内泊位存在随意施划车位、乱收费，以及收费去向不明等问题，饱受市民质疑。一些免费泊位，也频频出现车辆长时间占用车道的情况，影响正常交通秩序，导致道路拥堵。

为进一步盘活路内停车资源、破解收费乱象，洛阳市城市管理局积极构建“政府主导、企业运作”的停车管理模式，2019年8月，市属国有平台公司洛阳弘义集团与其全资子公司洛阳崇弘公司通过公开招标的形式获取了洛阳市公共停车资源建设开发利用特许经营权，负责对我市中心城区规划范围内国有划拨土地上的路内停车泊位、公共停车场以及政府规划新建的公共停车场的投资、建设及运营管理，经营期限为30年。从今年7月起，在洛阳市城市管理局的主导下，崇弘公司对我市路内停车泊位进行智慧化改造，智慧化改造的路内泊位从根本上解决了停车收费混乱的顽疾。车主只需自行扫码缴费，显示多少交多少，不再是停车管理员说多少是多少。同时，施划的泊位均按照相关交通法规，在不影响交通通行的情况下合理设置，且均由交警和城管部门审核批准。

路内泊位为公共资源，占用公共资源须缴纳相应公共资源占用费。目前我市停车收费执行《洛阳市发展和改革委员会关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》(发改委洛发改〔2018〕2号)文件，7时—23时小型汽车每次3元、中型汽车每次5元、大型汽车每次8元，过夜不分车型每次10元，停车30分钟内免费，24小时跨时段按过夜标准收取，不得分时段累进计费。

目前，智慧路内泊位的停车费均由崇弘公司收取，将用于停车资源维护和公共停车场建设，真正做到取之于民用之于民。然而，按照我市目前执行的按次计费、日间停车仅需3元的收费标准，收取的停车费对于停车场建设而言仅为少量补充，除此之外，我市停车场建设仍需企业自主投融资及政府投资。自2018年以来，崇弘公司已投资建设各类公共停车场20余个提供停车位近4000个，配建新能源车辆充电桩430个。今年，崇弘公司还有10余个停车场和100余个充电桩正在建设，将陆续投用。

2. 咨询：新能源汽车在小区内停车按年(月)收费的是否半价？

市发改委回复：根据《洛阳市发展和改革委员会关于明确新能源汽车停车费优惠政策的通知》(洛发改收费〔2019〕3号)规定，新能源汽车停车费在所在区域收费标准基础上减半，指的是单次停车收费标准减半，不包含年(月)票减半。

3. 投诉：为何办理小孩社保卡一定要开通金融功能？

市医疗保障局回复：社保局未要求必须开通金融功能，不开通金融功能，社保功能激活后社保就可以使用。

4. 投诉：热力公司电话一直无人接听。

市热力公司回复：因临近供暖，热线电话会比较忙碌，建议您多次拨打热线电话进行咨询，我公司热线电话为二十四小时不间断接听，您可选择别的时间段进行拨打。热线电话：63005678。

5. 投诉：孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？

市卫健委回复：接到网友诉求后，市卫生健康委高度重视，安排洛龙区疾控中心人员与诉求人进行了电话沟通，就诉求人的疑问进行了解释：今年的流感疫苗所含的预防流感病毒毒株是根据世界卫生组织预测的三种最有可能引起流行性感冒的毒株，包含： A型H1N1毒株，来自广东茂南/SWL1536/2019(H1N1)；A型H3N2毒株，来自中国香港/2671/2019；B型维多利亚毒株，来自美国华盛顿/02/2019；因为引起普通感冒发烧的病毒株有很多型，所以，在不确定诉求人的孩子引起这次感冒发烧的病毒株型时，无法确定在不在流感疫苗保护范围。和光园社区卫生服务中心的流感疫苗是在洛龙区疾控中心领取，疾控中心在河南省非免疫规划疫苗采购交易系统中采购的国家法定疫苗生产企业生产销售的疫苗，全程冷链运输可在河南省疫苗追溯系统中查询。

6. 咨询：取暖费发票为何只能开房主名字？

市热力公司回复：我公司开发票只针对房屋不针对是谁，若您向开发票可到我公司办理户主更改可开发票，需带上户口本和户主身份证到我公司(七里河浦江宾馆边上)热力公司二楼客服中心窗口办理，如还有其他供暖相关问题可拨打我公司二十四小时热线电话咨询。

7. 投诉：金榜教育培训机构迟迟不退还剩余的培训费。

市教育局回复：经协调，退费事项该机构已审批，近日将进行退费。

8. 咨询：建设路的路灯被树木遮挡光线很暗影响非机动车行驶。

市城市照明灯饰管理处回复：市区内许多道路均有树木遮挡路灯问题，对于行道树遮挡路灯问题我单位高度重视，积极和绿化部门协调处理。感谢你对我市路灯事业的关注，给过往群众带来的不便深感歉意。

9. 投诉：军安小区东侧道路何时能完工？

涧西区回复：预计11月中旬完工。

【尚未有结果】

1. 咨询：宜阳至洛阳快速通道何时能修通？

2. 咨询：周山大道一期什么时候开始建设？

【网友建议】

建议：将返回洛河北的37路、 75路公交车调回金城寨街行驶

网友：古城快速路建成后，37路、75路公交车返回洛河北时因金城寨街与古城路交叉口阻断无法通行，故调整为沿太康路至王城大道行驶。导致龙瑞A、B区及泊林绿州小区居民乘车十分不便，建议根据道路实际情况，将上述两路公交车调回沿金城寨街行驶，方便附近居民出行。

建议：在陇海立交桥北向南临时非机动车出口处设置减速标志

网友：从纏涧大道东向西高架下来的机动车车速较高，与从陇海立交桥北向南临时非机动车车道出来的非机动车，有发生碰撞的安全隐患，建议在该处设置减速标志，提醒非机动车辆和机动车辆减速慢行。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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