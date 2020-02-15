美伦山水华府小区物业不执行新能源停车半价规定丨百姓呼声每日简报

10月30日0时--10月30日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计227条，已回复的帖子74条，未回复帖子153条。其中，市残联、市医疗保障局、市龙门园区管委会、市自然资源和规划局等单位回复积极。

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【热帖】

· 凯旋建业广场门口非机动车停车收费是否合理？

· 新区科三考场靠边停车线不清晰

· 西工区升龙广场A区北门路面何时能修复？

· 纱厂路有没有规划高架连接定鼎路和周山大道？

· 美伦山水华府小区物业不执行新能源停车半价规定

· 秦岭防洪渠何时能开工？

· 妻子可以用丈夫的生育险报销吗？

· 龙门景区停车场ETC交费显示为“省外交易”

· 供暖费可以申请退款吗？

· 公交爱心卡何时开始年审？

· 洛龙区普惠性教育助学补助今年还有吗？

【已回复】

1. 投诉：凯旋建业广场门口非机动车停车收费是否合理？

西工区回复：经了解，建业凯广场非机动车管理按照市物价部门规定收费是允许的，由于该路段非机动车存量大，一度曾占用了慢车道、人行道，导致交通混乱，群众意见较大，为了规范停车秩序，西工区城管局责成建业广场将门前广场腾出一部分用于停放非机动车，并委托洛阳市虹森物业管理有限公司管理，所收费用由该公司用于管理人员工资及日常运营。关于收费人员服务态度恶劣问题，我局已对停车场负责人进行约谈，要求该公司对收费人员加强管理，提升服务水平。

2. 建议：新区科三考场靠边停车线不清晰。

市公安局回复：根据您反映的情况，市驾管所及时安排工作人员对考场标线进行排查，若真的存在标线不清影响考生考试的情况，驾管所会积极协调，对标线进行重新施划。

3. 建议：西工区升龙广场A区北门路面何时能修复？

市住房和城乡建设局回复：升龙广场建设规划图纸已明确小区出入道路与建福路顺接路口宽度，小区建设时施工方未按照图纸要求宽度开设路口。此次建福路提升改造需按照规划设计标准，对小区通道宽度进行调整，但因部分居民要求加宽路口并阻工，导致此路口至今未能完工。目前，施工单位正在与当地办事处对接，协调解决居民阻工问题。

4. 咨询：纱厂路有没有规划高架连接定鼎路和周山大道？

市自然资源和规划局回复：根据《洛阳市玻璃厂路规划设计方案》，纱厂路于光华路西侧下穿光华路，并以“S”型隧道下穿玻璃厂路和玄武门大街，于玄武门东侧爬升至地面。远期形成芳华路—纱厂东路—玄武门大街东西向贯通交通干道。

5. 投诉：美伦山水华府小区物业不执行新能源停车半价规定。

高新区回复：经查，美伦山水华府停车场是无人值守停车场，由于停车收费智能系统未升级到位，新能源停车费系统仍按3元收费。该物业在停车场扫码付款的地方已公示新能源汽车停车减半以及退费联系方式。对其公司收费行为提出严重警告，责令整改，严格按洛发改收费【2019】3号文规定对新能源车减半收费。对于已缴费的新能源车主可凭交费记录到物业前台进行退还一半费用，联系电话60113001。

6. 咨询：秦岭防洪渠何时能开工？

高新区回复：经过调查了解市主要领导在秦岭防洪渠实地调研后，对该项目提出新要求，目前已完成提升方案编制工作，正向市主要领导汇报方案。待提升方案通过后，组织施工力量进行施工。

7. 咨询：妻子可以用丈夫的生育险报销吗？

市医疗保障局回复：1、参加生育保险的男职工，配偶生育符合国家计生政策的，且没有享受城乡居民生育保险待遇的可以享受一次性生育补助金。2、补助金额按照参保女职工生育医疗待遇的50%计算。可以在参保单位所在区的生育保险受理窗口报销。

8. 建议：龙门景区停车场ETC交费显示为“省外交易”。

市龙门园区管委会回复：因ETC收费服务给您带来了不便，深表歉意！2020年初，龙门景区停车场收费系统进行了智慧提升，其中增加了ETC收费功能，由于ETC收费服务给您造成了报销困难，我们将积极提供帮助，协助您处理。下一步，景区停车场以人民为中心不断提高服务质量，提升服务效率，积极吸收和采纳游客的合理建议，共同提高管理服务水平。

9. 咨询：供暖费可以申请退款吗？

水务集团新区热力分公司回复：已与用户沟通解释，如需退费可在2021年4月底带上身份证、缴费凭证(银行凭证或手机缴费截图)到新区热力公司办理退费申请。

10. 咨询：公交爱心卡何时开始年审？

市残联回复：市残联及时联系诉求者，告知爱心卡时间。全市爱心卡11月4日开始年审，洛龙区为11月9日，请诉求人请将资料准备齐全后交给社区，残联同一年审。

【尚未有结果】

1. 咨询：洛龙区普惠性教育助学补助今年还有吗？

【网友建议】

建议：尽快开通洛吉快速与桂花大道交叉口隧道内的照明设备

网友：洛吉快速与桂花大道交叉口隧道早已通车，十分便民。但是该段隧道内的灯一直不亮，存在安全隐患。建议尽快开通隧道内的照明设施，保障车辆在隧道中的行车安全。

建议：国花路至状元红路路面上加铺沥青

网友：国花路至状元红路路面坑坑洼洼的，骑电动车经过时有点颠簸，建议路面上加铺沥青。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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