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洛阳考古博物馆门口水系竟成市民洗衣服的场所丨百姓呼声每日简报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-04 11:38

　　11月3日0时--11月3日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计299条，已回复的帖子66条，未回复帖子233条。其中，市教育局、市消防救援支队、市不动产登记中心、市文化广电和旅游局(旅游)等单位回复积极。

　　【热帖】

　　· 洛阳考古博物馆门口水系竟成市民洗衣服的场所

　　· 济源九里沟景区不能用洛阳旅游年票？

　　· 隋唐城遗址植物园内为何不能搭帐篷？

　　· 今年招教考试没有教师资格证也能考？

　　· 应天门景区广场上有好多消防车是在做装备展示吗？

　　· 网友发帖称有市民在开元湖边钓鱼

　　· 经济适用房能否“交房即交证”？

　　· 新奥华油燃气公司强制要求更换燃气表

　　· 知微教育课外班违规收费一次性收取20节课费用

　　· 路内停车收费有没有推出包月活动？

　　【已回复】

　　1. 投诉：洛阳考古博物馆门口水系竟成市民洗衣服的场所。

　　洛龙区回复：首先感谢对新区水系的关心，我们将加大巡查力度，对市民在水系洗衣服等行为进行劝阻。河长办已通知办事处，对附近居民进行宣传教育，避免类似不文明行为的发生。

　　2. 投诉：有市民在开元湖边钓鱼。

　　市城市管理局回复：我处高度重视，并要求相关管理人员加强对钓鱼现象的日常管理。下一步，我们将加大巡查力度，及时制止钓鱼现象发生。开元湖投放的鱼类是为了净化水质控制藻类生长，呼吁广大市民游客爱护环境请勿钓鱼。     

　　3. 咨询：济源九里沟景区不能用洛阳旅游年票？

　　市文化广电和旅游局(旅游)回复：目前，济源九里沟景区不在洛阳旅游年票范围。济源的黄河三峡、王屋山、五龙口、小沟背、济渎庙景区在洛阳旅游年票范围。具体实行洛阳市旅游年票的旅游景区(点)如下。

　　洛阳本地景区：

　　龙门石窟、白云山、龙潭大峡谷、鸡冠洞、关林、白马寺、天池山、龙峪湾、木札岭、神灵寨、黛眉山、栾川竹海野生动物园、新安函谷关、青要山、天河大峡谷、天子驾六博物馆、汉光武帝陵、王铎故居、有生工矿游景区、东方红农耕博物馆、定鼎门遗址博物馆、龙马负图寺、天堂明堂景区、丽景门、蝴蝶谷、荆紫仙山、程园、范园、玄奘寺、玄奘故里、张钫故居、国色天香四季牡丹展览馆、花果山、国家牡丹园、汝阳恐龙地质公园景区、新安县黄河神仙湾景区、万安山七彩大峡谷景区

　　外地景区：

　　焦作青天河、焦作神农山、山西晋城相府庄园、山西晋城九女仙湖、济源黄河三峡、王屋山、五龙口、小沟背、济渎庙。具体开放情况请您关注洛阳旅游微信公众号，进入年票指南查询。也可以网上查询或者致电查询确认，谢谢！

　　洛阳旅游年票官网网址： http://www.luoyangnianpiao.com/      咨询热线:0379-6211000 0379-62110003

　　4. 咨询：隋唐城遗址植物园内为何不能搭帐篷？

　　市城市管理局回复：根据《洛阳市城市公园和广场管理条例》第十一条第三项规定：禁止采摘花果，损坏树木，宿营、烧烤，焚烧荒草、枯枝、落叶。下一步我园将在园区提升改造中，根据游客需求在特定位置增加帐篷区，完善相关配套设施，给游客带来更多游玩体验。

　　5. 咨询：今年招教考试没有教师资格证也能考？

　　市教育局回复：根据《人力资源社会保障部 教育部 司法部 农业农村部 文化和旅游部 国家卫生健康委 国家知识产权局关于应对新冠肺炎疫情影响实施部分职业资格“先上岗、再考证”阶段性措施的通知》(人社部发【2020】24号)，特殊时期可以“先上岗，后考证”。

　　6. 咨询：应天门景区广场上有好多消防车是在做装备展示吗？

　　市消防救援支队回复：您好，11月3日是洛阳市在应天门举行119活动启动仪式。

　　7. 咨询：经济适用房能否“交房即交证”？

　　市不动产登记中心回复：交房及办证需开发公司提出申请，只要符合登记条件、完成缴税的楼盘项目，都可以申请交房及交证。

　　8. 投诉：新奥华油燃气公司强制要求更换燃气表。

　　市新奥华油燃气公司回复：根据我国计量检定规程要求，以天然气为介质的燃气表使用期限不应超过10年，超过规定使用期限的必须报废，更换新燃气表。这里的使用期限是从燃气表的出厂日期算起，而非实际使用时间。您家的燃气表为膜式表，在出厂及后续使用过程中，表内皮膜会逐渐老化，到期如不更换，存在燃气泄漏风险，建议他尽快更换。此外，燃气表更换费用由新奥燃气承担，用户无须承担任何费用。近年，燃气表产品技术飞速发展。目前，我市更换的新式燃气表，可通过网络回传燃气用量，具有阶梯计费等功能，对我市燃气市场需求量及采购量提供了有效的数据支撑，老式卡表将被逐步替换并淘汰。关于新式燃气表的缴费问题，新式燃气表相关使用数据已实现远程传输，用户无须持卡购气，可在线通过支付宝、“e城e家”平台缴费。若老年人不熟悉网上缴费流程，工作人员可提供上门服务，老年人也可凭户号到营业厅用现金缴费。此外，凭户号等信息，老年人的亲属等也可代为网上缴费。

　　咨询、办理燃气业务请拨打全天值守客服热线95158，获取便民信息、参与线上活动请关注微信公众号“洛阳新奥华油燃气有限公司”。

　　9. 投诉：知微教育课外班违规收费，一次性收取20节课费用。

　　市教育局回复：经了解，您反映问题属实。瀍河区教体局已向知微教育负责人进行批评教育，并下发《整改通知书》，责令其退回违规收取的学费，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。

　　【尚未有结果】

　　1. 咨询：路内停车收费有没有推出包月活动？

　　【网友建议】

　　建议：洛阳二中和天津路小学门口安装减速带 

　　网友：联盟路小商品附近私家车开的飞快，也不礼让行人，附近洛阳二中和天津路小学学生上下学过马路时存在交通安全隐患，建议在这两所学校门口安装减速带。

　　建议：尽快修复道南路火车站门前损坏的路面

　　网友：火车站门前道南路与解放路交叉口，由东向西方向机动车左转车道上有两个比较明显的大坑，车辆通过时存在安全隐患。建议尽快修复该路段，确保行车安全。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

　　如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。

  
[ 责任编辑：张晓丹（见习）]
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