提取住房公积金必须到市民之家办理吗？丨百姓呼声每日简报

11月9日0时--11月9日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计268条，已回复的帖子93条，未回复帖子175条。其中，市人力资源和社会保障局、市公安局、市住房公积金管理中心、涧西区等单位回复积极。

11月9日0时--11月9日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计268条，已回复的帖子93条，未回复帖子175条。其中，市人力资源和社会保障局、市公安局、市住房公积金管理中心、涧西区等单位回复积极。

【热帖】

· 帮老人进行养老认证应该用哪个手机APP？

· 管道抢修后家中用水发黄夹沙

· 提取住房公积金必须到市民之家办理吗？

· 涧西区裕丰花园物业管理混乱乱收费

· 滨河南路古城路隧道附近人行道长期被占用

· 上海市场社区青岛路4街坊5栋院污水横流无人管

· 王城桥至上阳宫段路灯晨练时段故意关闭

· 济源人能否上豫C车牌？

· 洛龙区安乐镇聂湾小区门禁形同虚设

· 富阳佳苑B区交叉口小吃摊占道经营

【已回复】

1. 咨询：帮老人进行养老认证应该用哪个手机APP？

市人力资源和社会保障局回复：“豫事办”APP只可给本人进行认证，“河南社保”可以为本人认证或他人认证。“河南社保”APP资格认证方法：（1）微信扫描下方二维码,或者长按二维码保存图片到相册，再微信扫描相册中的二维码，之后点击“立即下载”,在浏览器中打开,点击“安全下载”,安装APP。（2）打开“河南社保”APP,点击首页“待遇认证”进入注册界面,点击“注册”按钮,输入手机号和验证码、设置密码,进行实名认证,完成注册。（3）设置手势密码,点击首页“待遇认证”,输入注册的手机号及登录密码,完成登录操作。（4）选择为本人认证或他人认证,输入被认证人姓名和身份证号码,选择认证险种信息,按提示进行人脸识别认证,认证结果反馈。此APP可以给多人进行认证，但暂不支持应用商店下载，暂不支持苹果手机。

2. 投诉：管道抢修后家中用水发黄夹沙。

市水务集团回复：就目前的管道施工技术而言，在管道抢修、维修过程中不可避免会将少量泥沙带入供水管网中，造成水浑、水黄、有砂砾等现象。维修后供水初期，建议客户在用水前放掉感观不好的水，存留用于浇花或冲洗马桶。

3. 咨询：提取住房公积金必须到市民之家办理吗？

市住房公积金管理中心回复：目前市区除了洛阳市民之家五楼公积金柜台可办理公积金提取业务外，中心“群众家门口的公积金”项目委托合作银行经办公积金业务，职工在中心合作银行网点就近可以办理公积金查询、缴存、提取等服务，具体可登陆“洛阳市住房公积金”官网“业务网点分布”详细了解。

4. 投诉：涧西区裕丰花园物业管理混乱乱收费。

涧西区回复：我办已将您的诉求反馈至物业公司，并要求物业公司暖气费不得与物业费捆绑，但缴纳物业费是每位公民应尽的义务。按照洛阳市【洛发改3号】文件，住宅小区内可以进行停车收费，停车收费实行市场调节价。我办已要求物业公司对您反映的维修不及时问题及时处理。对于破坏绿地行为，因绿地大面积死亡，物业公司计划明年春天对小区绿地进行补种。对您反映的物业费私自涨价的情况按照【洛发改3号文件】实行市场调节价，可向价格部门进行投诉。

5. 投诉：滨河南路古城路隧道附近人行道长期被占用。

市公安局回复：您反映的情况辖区洛龙交巡大队已经收到，大队已安排人员进行处理，同时对于您反映的此路段拥堵问题，我们已安排人员加强路段的治理和疏导力度。

6. 投诉：上海市场社区青岛路4街坊5栋院污水横流无人管。

涧西区回复：经我办与物业公司联系，物业公司反馈，该小区因下水道老旧经常堵塞，物业公司也经常疏通，我办将持续督促物业公司及时疏通。

7. 投诉：王城桥至上阳宫段路灯晨练时段故意关闭。

市城市管理局回复：经排查发现，控制路灯的电脑程序出现错误，现已维修整改完毕，目前该路段正常亮灯。同时我处会加大夜间排查力度，确保园内照明设施正常亮灯，给广大市民群众提供一个良好的游园环境。

8. 建议：济源人能否上豫C车牌？

市公安局回复：公安部推出12项公安交管“放管服”改革新举措，其中规定在12个省（区）试点推行非营运小微型客车登记持身份证通办。因河南省并不在此次试行范围内，所以暂时无法办理。

【尚未有结果】

1. 投诉：洛龙区安乐镇聂湾小区门禁形同虚设。

2. 投诉：富阳佳苑B区交叉口小吃摊占道经营。

【网友建议】

建议：符家屯东路附近增设停车位

网友：符家屯东路沿线有许多城中村与老旧小区，附近没有公共停车场，停车位紧缺，建议在不影响交通的情况下，在符东路沿线设立单向停车位，解决老百姓停车难的问题。

建议：严查老年代步车等四轮低速电动车

网友：道路上的低速四轮电动车经常违反各项交通规则，且多为无保险无牌照无驾照上路，出现交通事故难以处理，应当严查。

(洛阳网见习记者 孙棹帆 整理)

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