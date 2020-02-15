关林市场乱象多存在消防安全隐患丨百姓呼声每日简报

11月6日0时--11月6日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计215条，已回复的帖子62条，未回复帖子153条。其中，市教育局、市文物局、市自然资源和规划局、洛龙区、西工区等单位回复积极。

11月6日0时--11月6日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计215条，已回复的帖子62条，未回复帖子153条。其中，市教育局、市文物局、市自然资源和规划局、洛龙区、西工区等单位回复积极。

【热帖】

· 退休人员资格认证河南社保登录不上怎么办？

· 关林市场乱象多存在消防安全隐患

· 网友发帖称厚载门遗址夯土堆的城墙不伦不类

· 周山大道规划哪段是高架，哪段是隧道？

· 工商银行借记卡如何申请免收年费？

· 升龙广场物业在电梯内设置障碍影响紧急情况救援

· 洛龙区适龄儿童上学补助今年还有吗？

· 兴洛湖暴走团噪音扰民无人管理

· 洛铜集团洛铜嘉苑物业不作为

【已回复】

1. 咨询：退休人员资格认证河南社保登录不上怎么办？

市人力资源和社会保障局回复：不是登录网站，通过下载“河南社保”APP进行资格认证“河南社保”APP除了完成认证，还可以办理社会保险方面的人员缴费信息查询、养老账户信息查询、人员参保信息查询、人员基本信息查询，还能生成权益记录单、社会保险个人参保证明供您打印——用“河南社保”APP，一人下载，全家、亲戚、朋友的社保认证都能搞定，有它真是太方便啦！

认证方法：

第一步：下载安装APP。微信扫描上方二维码,或者长按二维码保存图片到相册，再微信扫描相册中的二维码，之后点击“立即下载”,在浏览器中打开,点击“安全下载”,安装APP,立即体验,授权；

第二步:注册。打开“河南社保”APP,点击首页“待遇认证”进入注册界面,点击“注册”按钮,输入手机号和验证码、设置密码,进行实名认证,完成注册；

第三步：登录。设置手势密码,点击首页“待遇认证”,输入注册的手机号及登录密码,完成登录操作;

第四步：人脸识别认证。选择为本人认证或他人认证,输入被认证人姓名和身份证号码,选择认证险种信息,按提示进行人脸识别认证,认证结果反馈。

注：此APP可以给多人进行认证。(具有为别人认证功能,暂不支持应用商店下载、暂不支持苹果手机)

用“豫事办”APP进行资格认证

认证方法：

第一步:下载安装APP。微信扫描上方二维码,或者长按二维码保存图片到相册，再微信扫描相册中的二维码，下载安装“豫事办”APP;或者在应用商店下载安装；

第二步:注册(如果您已经注册“河南政务服务网”，请跳过此步，直接用该网站账号和密码登录)。打开APP,同意“用户协议隐私政策”,进入“豫事办”首页，点击“新用户注册”，输入手机号码，点击获取“验证码”，点击“下一步”，填入您自己设置的密码和对该密码进行确认，点击“下一步”，进行“登录”；

第三步：登录和人脸识别认证。登录时首先进行身份验证，之后在首页点击“社保资格认证”，核对信息无误后点击“前往认证”，授权登录支付宝，点击“采集本人人脸”，按提示进行人脸识别认证，认证结果反馈。

注：此APP只可给本人进行认证。

也可用支付宝豫事办小程序(支持安卓、苹果手机，仅限本人认证)

打开支付宝首页，在搜索框内搜索“豫事办”进入小程序；长按二维码保存图片到相册，之后支付宝扫描相册中的二维码进入“豫事办”小程序；也可以使用支付宝扫描上方二维码进入小程序。

第一步：选择险种与核对信息。

登录后选择认证险种，核对您的认证信息是否正确，核对无误后点击“前往认证”；

第二步：授权和认证。

授权支付宝人脸识别，点击“同意并认证”通过身份验证，点击“采集本人人脸”,按提示完成人脸识别认证，认证结果反馈。

2. 投诉：关林市场乱象多存在消防安全隐患。

洛龙区回复：关林商管办历来高度重视消防安全，始终将关林市场的消防安全工作摆在首要位置，常抓不懈。一、不断强化监督检查力度。商管办严格落实24小时应急值守巡查制度，不断督促各专业市场严格落实消防安全主体责任，严格落实各项消防安全制度和管控措施，加大自查和巡查力度，认真排查整治火灾隐患。二、大力排查整治消防安全隐患。商管办在做好日常督促检查等管理工作的同时，积极配合公安、消防等执法部门常态化开展消防安全隐患集中整治工作，加大执法力度，及时整治消防安全隐患，严防失控漏管，切实做到防患于未然。三、加强疏导保障消防通道畅通。针对关林市场人流、车流密集度大，容易造成通行不畅的状况，商管办积极配合交通、城建等执法部门，指定专人负责不断引导购物群众有序停放车辆，治理占道经营，确实保障消防通道畅通,营造平安和谐的经营环境。

3. 投诉：厚载门遗址夯土堆的城墙不伦不类。

市文物局回复：厚载门遗址经考古发掘，遗址残损严重，不具备露明展示条件，其保护展示方案经国家文物局多次评审，最终同意采用地面夯土模拟展示方式，展现城门遗址的整体规模和构造。厚载门遗址参照长夏门形制格局，为一门三道，门道宽4.5米，隔墙采用夯土包砖结构，保护展示工程整体东西长110米，南北宽18米，展示了门道、隔墙、墩台、马道和城墙的构造和形制。

4. 咨询：周山大道规划哪段是高架，哪段是隧道？

市自然资源和规划局回复：周山大道在涧西段主要采取高架桥形式，周山隧道从北航路下穿至丽春路穿出接乐山路单喇叭立交，向南利用现状地平道路至华夏路，华夏路至河洛路段采用高架形式，并设置声屏障减少噪音对两侧居民的影响，具体节点规划情况可咨询我局交通市政规划科，地址：新区市民之家五楼办公室，电话：63225271。

5. 投诉：工商银行借记卡如何申请免收年费？

工商银行洛阳分行回复：储蓄卡年费是指我行对储蓄卡每年固定收取的费用，我行借记卡年费优惠政策有三种：1.与我行已签约开立的代发工资账户、退休金账户等免借记卡年费。2.军保卡、社保卡等特殊卡种免年费。3.未享受过借记卡年费免收的客户，可为其名下一张借记卡申请免年费。如您符合以上三个条件的任一条件但未享受免收优惠，可持银行卡到我行任一网点查询后处理，谢谢！

6. 投诉：升龙广场物业在电梯内设置障碍影响紧急情况救援。

西工区回复：经调查，2020年，市有关部门在检查中，发现升龙广场E、F区电动车上楼问题相当严重，具有较大的消防安全隐患。按照上级下达的整改要求，西小屯社区责成物业公司在电梯内加装座椅，杜绝电动车上楼，消除消防安全隐患。加装座椅不仅利于老人和幼童的乘梯安全，且有效杜绝电动车上楼，消除安全隐患。同时不影响搬运家具。

7. 咨询：洛龙区适龄儿童上学补助今年还有吗？

洛龙区回复：洛龙区普惠性资助政策2019年以后不再实施，将集中力量开展精准帮扶，确保决战决胜脱贫攻坚。

8. 投诉：兴洛湖暴走团噪音扰民无人管理。

市城市管理局回复：关于您反映的兴洛湖公园暴走团声音大的情况，前期我处多次管理并约谈暴走团负责人，要求暴走团降低音量、缩小队伍宽度、注意礼让散步游客等措施。下一步我处将积极对接相关管理部门，并要求暴走团锻炼时降低音量文明锻炼。

【尚未有结果】

1. 投诉：洛铜集团洛铜嘉苑物业不作为。

【网友建议】

建议：拆除纱厂东路解放路口西公交站牌前的护栏

网友：西工区纱厂东路解放路口西的701路公交站牌有护栏挡着，影响乘客候车，乘客必须要站在快车道上候车，存在交通安全隐患。建议尽快拆除护栏，保障市民乘车安全。

建议：隋唐城遗址植物园北门人行道增加不礼让行人抓拍

网友：隋唐城遗址植物园北门，停车场在路北，门在路南，人流量很大，有斑马线，但没有红绿灯。斑马线上有标注请礼让行人，但是过往的部分车辆无视行人，高速通过，非常危险。建议在该处增加抓拍装置，确保行人安全通行。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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