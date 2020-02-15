取暖费线上缴费后如何申领发票？丨百姓呼声每日简报

11月5日0时--11月5日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计264条，已回复的帖子71条，未回复帖子193条。其中，市公安局、市教育局、市商务局、弘义集团、市水务集团新区热力分公司等单位回复积极。

11月5日0时--11月5日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计264条，已回复的帖子71条，未回复帖子193条。其中，市公安局、市教育局、市商务局、弘义集团、市水务集团新区热力分公司等单位回复积极。

【热帖】

· 洛阳养老保险认证何时开始？

· 正大广场西门前马路上的隔离护栏能否增设出口？

· 取暖费线上缴费后如何申领发票？

· 洛耐家属院改造不当致市民家中地基下陷

· 新能源汽车夜间停车是否免费？

· 唐宫桥东边汉屯路两侧车辆乱停乱放

· 纱厂东路与金安巷交叉口斑马线处车辆不礼让行人

· 义务教育阶段免学杂费，为何小学还在收费？

· 网友发帖称华润万家辽宁路店熟食带血水

【已回复】

1. 咨询：洛阳养老保险认证何时开始？

市人力资源和社会保障局回复：洛阳市2020年度离退休人员退休待遇领取资格认证工作即将开展。具体时间我中心将会通过市级媒体告知。不再通过洛阳人社APP认证，将通过“河南社保”、“豫事办”手机APP、支付宝“豫事办”小程序和通过配备摄像头的电脑登录至“河南社会保险中心门户网站进行人脸识别认证。

2. 咨询：正大广场西门前马路上的隔离护栏能否增设出口？

市城市管理局回复：经了解，施工单位在设置交通护栏时，按照道路交通标识线进行设置，如果道路交通标线为实线就设置护栏，如为虚线则不设置护栏。如果地面有斑马线则设置警示立柱。如想让护栏开设出口，建议由业主委员会或物业公司向交警部门提出申请，待交警部门批准并将地面交通标识改动后，施工单位将按照标识进行更改。

3. 咨询：取暖费线上缴费后如何申领发票？

市水务集团新区热力分公司回复：我公司为加快智慧热网建设，不断优化供热服务环境，实现“让客户少跑腿”的服务理念，今冬上线热费电子发票。辖区内所有直管小区的用热客户，通过微信公众号即可领取2020-2021采暖季预交费电子发票。目前系统为测试阶段，如出现卡顿、延迟现象，请退出后按提示进行操作，电子发票具有可复制性，无法回收的特点，开具前请认真核对用户名及用户编号。11月15日正式运行。

电子发票申领流程：1、进入微信公众号，点击“我的用热”-“电子发票”-“取票码取票”，页面跳转后点击右下“获取取票码”，输入“用户姓名”及“供暖卡号”，点击“确认提交”。2、进入“发票请求系统”，发票类型选择“个人”,填写“报销姓名”，点击“开票请求”，确认报销姓名，即完成申领。3、确认申领后，进入“领取发票”页面，再次输入“用户姓名”及“供暖卡号”，确认提交，点击“直接下载”或“邮箱接收”，完成领取。4、注意事项：电子发票具有可复制性，无法回收的特点，开具前请认真核对用户名及用户编号。(1.供暖卡号首字母均为大写XQRL********。2.发票一经开出不可作废，不可退费。)

4. 投诉：洛耐家属院改造施工方施工不当，导致市民家中地基下陷。

涧西区回复：经过了解，问题房屋位于西46号院老院7栋4单元101室，房子建成于2004年，户主姓万(以下简称万师傅)。据万师傅反映，由于2015年丰泽园施工挖地基时施工不当，造成自家阳台周围地基下陷，遂造成阳台与房屋主体断开。当时丰泽园施工方也找到过自己，商量如何处理此事。但当时牵扯到房子的产权归属问题，房屋的所有人是万师傅的丈母娘，其丈母娘逝世后没有明确房屋的归属问题，万师傅没有资格作为所有人决定房屋如何处置。直到2018年法院判决后，该房屋才归到万师傅名下，当其再找丰泽园施工方时，对方已完工撤离。之后万师傅找到丰瑞园的施工方(与丰泽园是同一施工单位)负责人唐经理，对方承诺只给予万师傅3000元修理费，一次性把问题解决。万师傅因不能接受唐经理提出的补偿条件，房屋修缮问题迟迟得不到解决，我单位将双方当事人叫在一起通过人民调解的方式尝试解决问题。万师傅要求唐经理为其修缮房屋，不需要任何赔偿。施工单位唐经理声明，因时间跨度长，当时情况已无法对质为由，只以个人名义支付赔偿费用3000元。因双方各执一词，互不让步，遂调解失败。鉴于目前情况，我单位建议诉求人收集证据向涧西区人民法院提起诉讼解决。

5. 咨询：新能源汽车夜间停车是否免费？

弘义集团回复：我市停车收费执行《洛阳市发展和改革委员会关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》(发改委洛发改〔2018〕2号)文件，7时—23时小型汽车每次3元、中型汽车每次5元、大型汽车每次8元，过夜(23时至次日7时)不分车型每次10元，停车30分钟内免费，24小时跨时段按过夜标准收取，不得分时段累进计费。7月23日，市发改委发布《关于明确新能源汽车停车费优惠政策的通知》，新能源汽车停车费在所在区域收费标准基础上减半，每日20时至次日8时在市政道路的路内停车位停放免收停车费。

6. 投诉：唐宫桥东边汉屯路两侧车辆乱停乱放。

市公安局回复：关于您反映的唐宫桥东边汉屯路两侧存在车辆乱停乱放影响交通的问题，辖区金谷交巡大队已知悉，并已安排执勤交警加大这一路段的管理力度，依法对存在违法停车行为的车辆进行处理，维护正常交通秩序。如果网友发现交通违法行为，也可直接拨打110报警，我们将安排警力迅速到场依法处理。

7. 投诉：纱厂东路与金安巷交叉口斑马线处车辆不礼让行人。

市公安局回复：关于您反映的纱厂东路与金安巷交叉口斑马线处车辆不礼让行人的问题，辖区金谷交巡大队已知悉，并已安排执勤交警加大这一路段的管理力度，依法对存在违法不礼让行人行为的车辆进行处理，维护正常交通秩序。如果网友发现交通违法行为，也可直接拨打110报警，我们将安排警力迅速到场依法处理。

8. 投诉：义务教育阶段免学杂费，为何小学还在收费？

市教育局回复：按照《洛阳市教育局、洛阳市财政局关于2020年起恢复收取初中学生中招报名考务费义务教育阶段学生作业本费的通知》，我市从2020年起恢复收取义务教育阶段学生作业本费及初中生中招报名考务费，作业本费将在每学期开学时由各校收取，中招报名考务费由各初中在中招报名时收取。按照“一教一辅”的原则，学生每门学科只能选用1套,教辅资料只收取材料书本定价，由新华书店统一配送。教育类优秀报刊自愿征订，由家委会成员在班级群协助收取费用，不存在强制征订现象。

【尚未有结果】

1. 投诉：华润万家辽宁路店熟食带血水。

【网友建议】

建议：加强对凯旋路实验小学门口过街天桥的管理力度

网友：西工区凯旋路实验小学门口的过街天桥上垃圾、纸屑、树叶较多，影响城市形象，建议有关部门能及时清扫，并加强对天桥的管理力度。

建议：开通瀍涧大道上东西走向的公交车

网友：瀍涧大道上人口密集，现在瀍涧大道已经路通，建议开通瀍涧大道上东西走向的公交车，方便周边居民出行。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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