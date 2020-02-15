近期从乌鲁木齐返洛是否需要隔离？丨百姓呼声每日简报

7月31日0时--7月31日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计267条，已回复的帖子138条，未回复帖子129条。其中，市教育局、供电公司、市城市管理局、市住房和城乡建设局、洛宁县、西工区等单位回复积极。

7月31日0时--7月31日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计267条，已回复的帖子138条，未回复帖子129条。其中，市教育局、供电公司、市城市管理局、市住房和城乡建设局、洛宁县、西工区等单位回复积极。

【热帖】

· 近期从乌鲁木齐返洛是否需要隔离？

· 市区各普通高中录取分数线何时公布？

· 建议南昌路高架桥下的停车场推出优惠政策

· 建议洛龙区规划建设老年大学

· 洛浦公园南岸瀛洲桥段大片垃圾露天堆放

· 2020年市级骨干教师培养对象遴选什么时候开始？

· 使用支付宝缴纳电费在哪里开发票？

· 洛宁县南头村的土路何时能修成水泥路？

· 新安县滨湖新城小区内环境脏、乱、差

· 紫金风景线小区篮球场无人管理影响居民休息

· 公司未签订劳动合同无缘无故被辞退，该怎么办？

【已回复】

1. 咨询：近期从乌鲁木齐返洛是否需要隔离？

西工区回复：网友反映的问题我委已收悉。我委高度重视，告知诉求人乌鲁木齐返洛人员的相关政策。针对乌鲁木齐的返洛人员问题，全市均按照市疫情指挥部要求，所有中、高风险地区返洛人员需持有7日内核酸检测阴性结果，社区报备个人信息居家隔离14+2天，同时录入钉钉完善信息；低风险地区持双健康码到社区报备个人信息即可正常出行。

2. 咨询：市区各普通高中录取分数线何时公布？

市教育局回复：根据中招工作安排，省提前一批(空军航空实验班、海军航空实验班，)录取时间为8月2日；省提前二批(宏志班、理科实验班、国际班、校园足球实验班、河南省体育中学)录取时间为8月3日、4日。省提前批录取结束后，市教育局根据考生的志愿填报、考生分数对我市各批次高中分数线进行测算，并根据录取顺序，对市提前一批、市提前二批、市批次志愿分批次网上录取。市区各普通高中录取分数线届时将通过媒体公布，请考生和家长耐心等待。

3. 建议：南昌路高架桥下的停车场推出优惠政策。

涧西区回复：接到您的诉求后我局高度重视，关于停车规划对停车需求大的地区停车场点还在持续规划增加中，新建停车场优惠政策可以下载洛阳城市App查看咨询。目前已经推出一系列惠民优惠活动，下一步还会继续对接全区各个停车场持续推出优惠活动。

4. 投诉：洛龙区居住人口不断增长，各方面的配套设施都很健全，但对老年人的文化生活重视不够，缺少一所老年大学，建议洛龙区规划建设老年大学。

市教育局回复：洛龙区暂无老年大学。目前，开元街道办事处社区教育学校、定鼎门社区教育学习中心、古城街道办事处社区教育学校有许多老年人的兴趣爱好班。下一步将按照区委区政府工作部署，开展好全区的社区教育工作。

5. 投诉：洛浦公园南岸快到瀛洲桥段大片垃圾露天堆放。

市城市管理局回复：接到您反映的问题后，我处领导高度重视，现已安排人员前往现场进行清理。

6. 咨询：洛宁县赵村镇南头村的土路何时能修成水泥路？

洛宁县回复：经核实，南头村位于赵村镇西南部，与景阳镇接壤，属东山底自然村。目前村内马西线(乡道)穿村而过，为5米宽水泥路面。该路可直接连通安虎线，向西南可至景阳镇西山底村，同时也与通往赵村镇政府的赵薛线相接，已基本满足群众出行需求。诉求人反映的路段为南头村南岭地块的生产路，约3米宽700米长。赵村镇已积极向县交通部门申请该路段硬化项目，但由于该路为生产路，不符合农村通村道路和通组道路优先实施原则，故该项目暂未获批。下一步，赵村镇将立即对该生产路实施初步改造，用砂石料将路面进行平整，暂时解决群众生产通行问题。同时，积极与上级主管部门沟通，争取及早将这条生产路申报项目实施硬化，彻底解决群众农业生产通行问题。

7. 咨询：2020年市级骨干教师培养对象遴选什么时候开始？

市教育局回复：2020年市级骨干教师培养对象遴选通知拟于8月底下发。根据培训计划，今年的遴选学科为高中语文、中学化学、中学地理、中小学信息技术、中小学美术。遴选工作采取教师个人申报、基层学校推荐、县(市、区)遴选、市教育局审核确定的程序进行。各单位依据分配名额，择优等额上报，具体条件以遴选通知为准。

8. 咨询：使用支付宝缴纳电费在哪里开发票？

供电公司回复：经核实，客户如需打印发票可以通过网上国网APP打印电子发票，也可以到就近营业厅提供缴费凭证打印纸质发票。如您有其他用电问题可咨询辖区营业厅或拨打供电服务监督热线0379-63396110。

9. 投诉：紫金风景线小区内篮球场无人管理，影响居民休息。

洛龙区回复：翠云路司法所调解员和调解中心工作人员到泉舜社区紫荆风景线小区，对小区业主投诉小区内篮球场早上打球扰民的事情做了初步调解，现在初步达成的口头协议是诉方希望周一至周五早上7点开始，周六周日早上8点开始，办事处将继续关注后续进展。

10. 投诉：公司未签订劳动合同无缘无故被辞退，该怎么办？

市人力资源和社会保障局回复：《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二条第(三)项规定：“因除名、辞退和辞职、离职发生争议的”。如您认为用人单位的行为违反了相关法律规定，损害了您的合法权益，您可向单位的工会或基层调解组织反映，如不能解决，可向有管辖权的劳动人事争议仲裁委员会提请仲裁，以维护自身合法权益。

【尚未有结果】

1. 投诉：新安县滨湖新城小区内环境脏、乱、差，并且频繁停水停电。

【网友建议】

建议：瀍涧大道东段十里铺村口安装信号灯及警示牌

网友：因唐寺门立交桥的修建，现在十里铺村只有北边一个出口，位于瀍涧大道东段，出入口处虽然规划了一条斑马线，但是很多车辆从该口经过时都不减速让行，车速较快，存在很大的安全隐患。从该口经过的都是十里铺村的村民及华夏外国语学校的师生，人流量较大。建议相关部门实地调研，在路口安装红绿灯和警示牌。

建议：在周山森林公园太极广场周围增加排水沟

网友：周山森林公园提升改造后，环境越来越好，深受市民喜爱。但是暴雨过后，太极广场地面上会出现大片的淤泥，建议根据广场地势，在周围增加排水沟。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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