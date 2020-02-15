哈啰共享电动车超载一车坐两人丨百姓呼声每日简报

7月30日0时--7月30日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计294条，已回复的帖子87条，未回复帖子207条。其中，市公安局、市教育局、市交通局、市人力资源和社会保障局、伊滨区、洛龙区等单位回复积极。

7月30日0时--7月30日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计294条，已回复的帖子87条，未回复帖子207条。其中，市公安局、市教育局、市交通局、市人力资源和社会保障局、伊滨区、洛龙区等单位回复积极。

【热帖】

· 哈啰共享电动车超载一车坐两人

· 孙旗屯安置小区内频繁发生盗窃

· 物业拖欠电费导致龙南小区停电

· 大张超市塑料袋字体掉色污染食物

· 瀍河区河洛书院内小孩追逐打闹无人管理

· 孟津县城区道路为何禁止教练车通行？

· 职工技能提升补贴何时发放？

· 洛阳至嵩县的城际公交何时开通？

· 伊滨区上庄村拆迁预留款能退吗？

【已回复】

1. 建议：哈啰共享电动车超载一车坐两人，存在安全隐患。

市公安局回复：针对此类问题，洛阳交警多次发布安全提示，并联系相关共享车辆企业，通过APP界面显示及播报开锁语音等形式对骑行者进行文明骑行安全提示，同时要求各执勤大队依托确定的我市11处严管路口路段，加强此类违法行为的治理。同时，通过洛阳交警官方微信平台推送曝光，详情可参考https://mp.weixin.qq.com/s/Ozs7wGxIj7KDdCNYvGAEDQ。我们呼吁广大市民注意自身的安全，守法出行。

2. 投诉：孙旗屯安置小区内频繁发生盗窃。

市公安局回复：打击违法犯罪、维护辖区平安是我们的职责；对于孙旗屯安置小区发生的被盗案件我们非常重视，目前高新分局均已立案侦办，民警将加大案件的侦办力度，尽快破获案件；同时，我们已要求小区物业尽快建立建全小区安全防护设施，加强小区内部安全管理，尽最大力量维护好小区的安全，也请小区全体业主与物业共同维护好小区的平安。

3. 咨询：洛阳南华物业管理有限公司拖欠电费，导致龙南小区停电。

涧西区回复：经过了解，涧西区物业办经过协调目前小区暂时不会停电，后续问题正在积极协调当中。

4. 咨询：职工技能提升补贴何时发放？

市人力资源和社会保障局回复：已经发放完毕，发放到社保卡上，激活社保卡就能查到。

5. 咨询：洛阳至嵩县的城际公交何时开通？

市交通局回复：为着力打造南部生态涵养区，助力洛阳副中心城市建设，洛阳交运集团嵩县分公司按照上级总体部署，今年计划对嵩县至洛阳线路实行城际公交化运营。目前，我公司已购置15台高端纯电动32座公交车，运营方案已上报上级部门，待审批后即可投入运营，敬请期待。

6. 投诉：孟津县城区道路为何禁止教练车通行？

市公安局回复：综合考试中心自2018年开始考试以来，科目三考试线路及周边道路，经常有县内、县外驾校及私人开着私自改装的“黑教练车”带学员在考试线路练车，这些车辆非法加装副制动和考试电脑等，存在重大安全隐患，学员的安全得不到保障。随着新区人员、车辆增多，“黑教练车”在练车过程中，严重影响了周围车辆的通行和行人安全。为有效净化道路通行秩序，预防和减少道路交通事故，维护驾驶考试科目三考场秩序，根据相关规定看，决定县城区汉魏大道、文津路、永平路等三条道路禁止教练车通行。科目三考试路线在考试期间允许综合考试中心的考试车辆通行，考试结束后不允许任何车辆(包含豫孟通)在考试线路上从事教学活动，孟津交警将通过科技手段与现场执法等多种方式，持续加大治理“黑教练车”力度。

7. 咨询：伊滨区上庄村拆迁预留款能退吗？

伊滨区回复：近几年来，拆迁户不预留房款，因此在上庄整村拆迁过程中，向群众宣传的都是不预留房款。但是在拆迁过程中，大部分群众害怕安置时房价上涨，又有部分群众害怕钱全部领走之后在自己家里面被用掉，至使安置时没有钱购买安置房，因此大部分群众强烈要求将房款进行预留。因此村三委依据群众要求，向上级反映，在村三委的强烈要求下，李村镇政府出具承诺书，镇主要领导签字，并加盖政府公章。在承诺书上第三条专门注明为防止房价上涨，申请预留房款。经多方与区沟通，区党政联席会出具会议纪要[伊滨区管委[2-2073号]会明确上庄拆迁时进行房款预留。预留房款后，不允许进行退款。预留房款资金由伊滨区财政局统一管理，在结算房款入住前，任何单位部门不能动用，依据伊滨区管委会[2020]3号会议纪要第二条显示：预收房款部分从结算当月起至挑房结束后当月支付给被拆迁群利息，利息从征迁资金中列支，利率按照同期中国人民银行发布的定期存款基准利率计算，所产生的利息费用由洛阳城乡建设投资集团有限公司承担。

【尚未有结果】

1. 建议：大张超市塑料袋字体掉色污染食物。

2. 投诉：瀍河区河洛书院内小孩追逐打闹，无人管理。

【网友建议】

建议：对S238彭婆至水寨段损坏的路面进行修整并对该段大货车进行整治

网友：S238彭婆至水寨段，沿线有很多村庄，居民较多。一般居民出行都是骑电动车，但是道路上大货车超速超载行驶，还疯狂按喇叭，并且道路破损严重，尤其是天微黑时，安全隐患较大。建议相关部门实地考察，对损坏的道路进行修补，并在该路段设置检测人员对货车进行检查整治，减少交通事故发生。

建议：南昌路高架桥下的停车场对附近居民出台一些优惠政策

网友：南昌路高架桥下修建的停车场非常好，可以解决附近老旧小区居民停车问题。但是停车价位却很高，附近的居民每天都要长时间停放，过夜10元，一个月也至少也需要300元，如果白天其他时段还回家，再加上晚上过夜的费用，每个月的停车费就很高。建议相关部门可以出台一些优惠政策，如居民办理年卡、月卡、给予适当的价格减免，真正有效的缓解居民停车难题。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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