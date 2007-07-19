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2018年度河南省科学技术奖励项目公布 洛阳市获奖数量居全省前列
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-30 08:10

　　记者昨日从市科技局获悉，我省日前公布了2018年度河南省科学技术奖励获奖项目，我市36项成果获得省科学技术进步奖，获奖数量居全省前列。

　　此次我省科技进步奖共发布了17项一等奖、127项二等奖和187项三等奖。其中，中国一拖集团等单位完成的“动力换挡拖拉机关键技术及产业化”等4项成果获得一等奖，占获奖总数23.5%；凯迈(洛阳)测控有限公司完成的“高精度高稳定智能综合光电搜救设备研制及产业化”等13项成果获得二等奖，占获奖总数10.2%；洛阳惠中兽药有限公司等单位完成的“三种国家级新兽药创制及产业化”等19项成果获三等奖，占获奖总数10.2%。

　　此外，我市教授级高工李红霞被授予省科学技术杰出贡献奖，为今年该奖项仅有的两名获奖者之一。省科学技术杰出贡献奖是我省科技最高奖，该奖每年授予人数不超过两名。截至目前，我省共18名科研领头人获得这一最高奖，这是我市科研领头人第二次获得该奖项。

　　李红霞现任中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司院长，在功能耐火材料基础研究和开发、耐火材料高温模拟应用研究、节能材料研究和开发，以及结构陶瓷、先进陶瓷基础研究等方面卓有建树。

　　洛阳5项目获2019年度国家科学技术奖提名

　　记者日前从市科技局获悉，近日省科技厅公示了河南省2019年度国家科学技术奖提名项目，我市单位主持或参与的5个项目入围，占全省提名项目总数的1/4。

　　此次我省公示的提名项目共20项，其中提名国家自然科学奖1项、国家技术发明奖2项、国家科学技术进步奖17项。

　　国家科学技术奖由国务院设立，包括国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国国际科学技术合作奖。国家科学技术奖每年评审一次，提名书是奖励评审的主要依据。

　　我市入围项目包括

　　提名国家技术发明奖

　　●河南科技大学等单位完成的“自生陶瓷颗粒强化钨钼合金制备关键技术及应用”项目

　　提名国家科学技术进步奖

　　●中钢洛耐院等单位完成的“现代煤气化装置用关键耐火材料集成技术及工业化应用”项目

　　●中国一拖集团等单位完成的“大型农用拖拉机动力换挡关键技术及应用”项目

　　●洛阳双瑞橡塑科技有限公司等单位完成的“城市轨道交通钢轨异常磨耗和环境振动控制关键技术及应用”项目

　　●洛阳市农发农业科技有限公司完成的“优质小果型西瓜系列新品种培育与高效栽培技术研发”项目

(洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 李娇)
[ 责任编辑：马佳佳]
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