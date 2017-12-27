阔步迈向国际文化旅游名城—— 2017年洛阳经济社会发展成就回眸之八

第35届中国洛阳牡丹文化节开幕式晚会现场 (资料图片)

2017亚太旅游协会探险旅游大会首次在洛举行，来自30多个国家和地区的400位代表齐聚洛城，古都洛阳更具“国际范儿”；国家“十三五”重大文化工程——二里头遗址博物馆在洛奠基，“最早的中国”将呈现在世人面前；“厕所革命”成效明显，全市旅游公共服务设施逐步完善，旅游业品质不断提升……

回首2017年，我市以历史文化和山水资源为依托，以华夏历史文明传承创新为核心，加快推进文化旅游产业转型升级，在保护传承中留住文化根脉，在开发利用中壮大文化旅游产业。

建设国际文化旅游名城，是省第十次党代会赋予洛阳发展的定位之一。2017年，全市共接待游客1.23亿人次，同比增长约8%；旅游总收入1040亿元，同比增长约15%。“国际知名休闲旅游胜地”“全国休闲农业与乡村旅游示范市”“全国厕所革命先进市”……一个个荣誉，是洛阳知名度、美誉度、影响力日益提升的最好注脚。

保护展示，让历史“活”起来

近日，隋唐洛阳城“两坊一街”道路保护展示工程全面开工，隋唐洛阳城国家历史文化公园建设迈出坚实步伐。

隋唐洛阳城，昔日的世界级大都会，今天的国家级大遗址。按照“文化隋唐、生态隋唐、品质隋唐、国际隋唐”的目标，洛阳统筹推进隋唐遗址重大项目建设，对47平方公里隋唐遗址实行全场保护、科学规划、有序建设，打造国际一流的大遗址保护展示示范项目。

在此之前开工建设的隋唐洛阳城九洲池遗址保护展示工程靓姿初显，仿唐式建筑瑶光殿古朴端庄，园内亭台楼阁韵味十足。九洲池正南不远处，是隋唐洛阳城应天门遗址保护展示工程，这座武则天登基并举行重要庆典和外交活动的地标性建筑已呼之欲出。

作为国家大遗址保护的重要片区，我市拥有隋唐洛阳城等9处大遗址。2016年以来，我市按照“保护固态、传承活态、发展业态”要求，统筹推进隋唐洛阳城等大遗址保护重点项目建设，为建设国际文化旅游名城提供载体。

九洲池、应天门、南城墙、“两坊一街”等隋唐遗址重大项目建设稳步推进；二里头考古遗址公园与博物馆同步建设；汉函谷关遗址保护展示工程通过国家文物局的立项批复……

一个又一个大遗址保护展示工程，不仅让深埋于地下的大遗址“活”起来，让文物的生命力得到延续，更让千年古都增添了古色古香的韵味。

产业融合，新业态亮点频现

“太过瘾了，这里不仅滑雪场棒，还有雪地酒吧、中医按摩等设施，真是不虚此行。”近日，在伏牛山滑雪度假乐园，来自焦作的游客李明军体验完滑雪项目后兴奋不已。

刚刚过去的元旦假期，我市各大滑雪场吸引了大批游客，繁荣了冬季旅游市场。

如今，许多来洛游客感叹，洛阳的旅游产品越来越丰富，许多特色鲜明的旅游新业态、新产品吸引了越来越多游客的关注。

随着建设国际文化旅游名城的步伐不断加快，我市不再满足于依赖龙门石窟、关林、白马寺文化旅游“老三篇”，而是积极创新发展思路，深入实施“旅游+”战略，创新旅游产品和旅游业态。

“牵手”农业，围绕“农”字，各县(市)区大力开发田园采摘、生态垂钓、休闲农庄等农家乐旅游产品，全市乡村旅游经营单位已有2400多家。

“牵手”体育，万安山航空航行营地、汝阳大虎岭户外活动基地、宜阳国家皮划艇激流回旋训练基地……洛阳体育旅游营地、景区越来越多。

“牵手”演艺，《武则天》《功夫诗·九卷》、隋唐百戏传奇等大型旅游演艺活动和节目多姿多彩，引人入胜。

“创新+融合”，正成为我市旅游产业发展的新动力。随着我市旅游与会展、农业、体育、科技等产业的融合，我市旅游产品和旅游业态日趋丰富，旅游产业的核心竞争力和综合实力日益提升。

由“点”到“面”，全域旅游发展提速

流连于银滩观光园，沉醉于十里荷香，恍若走进“河洛江南”；走进“中国牡丹画第一村”，国色牡丹在宣纸上洒脱绽放；徜徉于黄河小浪底风景区，黄河湿地水鸟翩飞、芦苇摇曳……

去年，孟津县入选第二批国家全域旅游示范区创建单位名单，该县把全县当作一个大景区来谋划经营，着力把小景点连成大景区，建设“全域乡村休闲旅游公园”。如今，孟津旅游正在实现从“景点旅游”向“全域旅游”的跨越。

这样的改变不只发生在孟津。栾川县提出，以将全县变成一个大景区为目标，打造国内知名的旅游度假目的地；嵩县提出，按照“生态优先、旅游带动、全域规划、城乡一体”的原则，把全域打造成一个开放式5A级景区；汝阳县按照全域旅游思路开发五大旅游产业板块，引领全民参与全域旅游开发；宜阳县提出以“一带一区五园”为主线，推进“休闲宜阳”建设……

随着大众旅游时代的到来，洛阳旅游业迎来发展黄金期。站位全局，我市将“全域旅游”确定为新时期洛阳旅游的发展战略，加快由“旅游城市”向“城市旅游”转变。如今，洛阳旅游正从以往的景区、乡村旅游等“点”上的开发建设，转变为旅游目的地“面”上的规划建设。

“全景栾川”“5A嵩县”“醉美汝阳”“来孟津耍吧”“我要去新安”等全域旅游品牌深入人心；栾川县、嵩县、孟津县、洛龙区先后入选国家全域旅游示范区创建单位名单；全市旅游产业加快由门票经济向产业经济转型……一幅全域旅游新画卷在洛阳徐徐展开。

阔步前行，向国际文化旅游名城迈进

刚刚过去的元旦假期，孟津县朝阳镇卫坡村5000多平方米的清代建筑群，吸引大批游客到此逛古街、赏民俗、品美食。

走进文峰塔非遗文化产业园，不仅能看到焕发新光彩的文峰塔、古城墙遗址等古迹，还能欣赏数十种非遗演出、展示项目。

漫步在八里·唐文创小镇，破旧的老厂区变成了集文化创意、创业培训、运动休闲等于一体的文创小镇，集中展示洛阳特色历史文化、工业遗产、时尚创意等。

这些变化，是我市旅游与文化融合发展的生动诠释。全域融合发展文化旅游业，建设国际文化旅游名城，是我市确定的九大体系60个重大专项之一。

2017年，我市着力打造旅游品牌——以老君山等为代表的山岳观光旅游品牌，以重渡沟等为代表的生态休闲度假旅游品牌，以龙门石窟等为代表的帝都文化旅游品牌，以白马寺等为代表的佛教文化旅游品牌日益响亮。

2017年，我市加大旅游营销力度——赴瑞典、日本、韩国等国家开展洛阳旅游专题推介，在北欧、东南亚等主要客源地掀起了“洛阳热”，吸引了大批境外游客来洛观光旅游。

2017年，我市旅游基础设施建设全面提速——推进旅游标准化建设，各城市区、各县(市)的旅游集散中心、旅游咨询网点、旅游交通标志、旅游停车场、自驾车营地、旅游公厕、无障碍设施等城市旅游基础设施日趋完善。

2017年，我市持续提升旅游服务品质——加强对旅游从业人员的培训，加强文明旅游公益宣传，引导游客文明出游，完善应急救援体系，让中外游客乘兴而来、满意而归。

足音铿锵，一路向前。今天的洛阳，正阔步向国际文化旅游名城迈进！（洛阳日报记者 戚帅华 实习生 李超）