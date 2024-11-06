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走进大山，快乐研学！栾川竹海野生动物园开启教旅融合新篇章
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.03.18 19:45
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　　今日上午，由栾川县教育体育局、文化广电和旅游局主办，栾川竹海野生动物园承办，洛阳市第二外国语学校教育集团协办的“走进大山奇境，探秘自然奥秘”研学旅行启动仪式在栾川野生动物园举行。来自栾川县文化广电和旅游局、栾川竹海野生动物园、洛阳市第二外国语学校的领导嘉宾以及150余名师生、媒体记者齐聚，共同见证栾川竹海野生动物园点亮研学新征程。

　　近年来，栾川竹海野生动物园致力于生态保护与科普教育，通过动物行为展示和互动体验，增强青少年的生态保护意识。启动仪式现场，栾川竹海野生动物园总经理牟明阁表示，园区目前已开发30余门研学课程，涵盖动物行为学、生态链解析等，并与学校和研学机构合作，累计接待约10万人次，获得学生及家长的广泛好评。

　　栾川县文化广电和旅游局党组书记、局长党义钊表示，研学旅行是教育与旅游深度融合的重要形式，对于拓宽学生视野、提升综合素质具有重要意义。栾川竹海野生动物园作为研学旅行的重要基地，拥有丰富的自然资源和独特的教育价值，将为学生们带来难忘的学习体验。

　　洛阳市第二外国语学校教育集团理事、副校长、工会主席毛俊涛强调，研学旅行在培养学生实践能力、创新精神和团队合作意识方面的积极作用，并鼓励学生们在研学过程中，积极观察、思考和探索，将课堂知识与实际体验相结合，真正实现“读万卷书，行万里路”。

　　在热烈的掌声中，栾川竹海野生动物园董事长张建献宣布栾川竹海野生动物园2025研学旅行正式启动。学生们齐声高呼、放飞五彩气球，带着对自然和生命的敬畏，满怀期待地开启研学之旅。

　　本次启动仪式的成功举办，标志着栾川野生动物园在教育领域的积极探索迈出了坚实的一步。未来，动物园将继续加强与教育部门的合作，不断优化研学课程和服务，加强安全保障，打造更加优质的研学旅行体验，助力青少年全面发展。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 通讯员 陈家宝)（本文图片均为资料图片）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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