7年间从20亩到400多亩！洛阳一牡丹鲜切花基地行销全球

阳春三月，暖风拂过北邙的山岗。驱车前往洛阳市孟津区朝阳镇石沟村。还未进村，便闻花香。

阳春三月，暖风拂过北邙的山岗。驱车前往洛阳市孟津区朝阳镇石沟村。还未进村，便闻花香。

早6点，晨曦初露。洛阳千卉谷牡丹芍药鲜切花基地内，洛阳红热烈似火，赵粉娇柔如霞，姚黄尊贵典雅……花田铺展的山间，700多种牡丹肆意绽放。

来自石沟村的农民园艺师，指尖轻抚花枝，一剪一落间，牡丹便从枝头跃入竹篓。剪切、分拣、清洗、包装、冷藏、装箱……一枝枝鲜切花被运往全国各地，乃至中亚、欧洲、东南亚等地30多个国家和地区。从地头到厅堂，最快不到24小时。

“从20亩地小试牛刀起步，到眼下400亩地遍地开花，我们已成为洛阳最大的鲜切花基地。”望着远去的冷藏车，洛阳千卉谷农业科技有限公司负责人杨勋话语感慨。这位皮肤黝黑的中年汉子，已经在邙山上深耕牡丹7年。让他坚守至今的，不只是这里优厚的自然条件，更是千年文脉滋养的深厚底蕴。

“芳名就叫洛阳花，邙山岭上是我家……”从牡丹仙子的佳话，到武圣贬花的传说，一个个洛阳牡丹的传颂，皆与邙山有着千丝万缕的联系。事实上，由于光照充足、土地肥沃、昼夜温差大，这里自古便是洛阳民间牡丹育种基地，芬芳千年，流传至今。

“跟客户一说‘洛阳牡丹’，国色天香的文化内涵便无需多言、心领神会；而一说起邙山牡丹的历史和传说，更是引人入胜，给产品增添了文化底蕴。”杨勋说，随着牡丹文化品牌的打响，基地供应花店数量从去年的2300多家，猛增至今年的3400多家。

春江水暖鸭先知。说起文化加持下洛阳牡丹的火爆，电商主播、导游地接等一线工作者的体会，比数字来的更直观。

“我们的基地北依邙山，南临洛水。不到百元，就能把国色天香带回家……”面对镜头，电商主播李水寒话语自信。曾经在全国职业院校技能大赛直播电商比赛拿下二等奖的她，一毕业选择了毅然加盟基地。

“昨天一举跻身绿植类全国前三，营业额一天4万，但这还不是最多的。”说起“战绩”，李水寒不动声色，“旺季月收入过万轻轻松松。”

临近晌午，一袭汉服、一把折扇，旅行社地接导游杨赫然风度翩然。

“‘洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇’，这是千年前欧阳修对洛阳牡丹的赞叹。‘洛阳地脉’说得便是我们脚下的这片土地……”站在基地观景台，杨赫然用一句开场白，道尽洛阳北邙的牡丹底蕴。

在他面前，来自广东的游客穿行阡陌之间，或俯身轻嗅，或举镜留影。介绍完毕，杨赫然拨动音箱，一曲《寻洛》悠然回荡山谷：“梦聚洛阳锦绣，共赋诗中游……”

“洛阳牡丹‘活’了，脑海仿佛复现十三朝的盛世遗响。”慕名而来的游客张女士意犹未尽地说。

国色之姿、邙山之韵，一朵花富一方田。眼下，基地打通了电商销售、文旅研学、文创产品等多元发展渠道，去年产值700万元基础上，今年产值有望突破千万元，实现了线上线下两开花，一产三产双丰收。

近年来，洛阳市围绕打好“国花牡丹”牌，深入挖掘牡丹文化内涵，拉长牡丹产业链条，持续叫响“洛阳牡丹甲天下”品牌。孟津区在朝阳、送庄、平乐、常袋等片区种植牡丹1.2万亩，打造观赏类、文创类等牡丹产业新“风口”，鲜切花产销居全国前列。

暮色四合时，满载牡丹鲜切花的货车蜿蜒邙山古道，续写着新时代的“洛阳牡丹记”。

“我们计划对接更多国内国际经销商，把洛阳牡丹的故事讲给全世界。”望着晚霞晕染的牡丹花海，杨勋话心怀憧憬，“看吧，到明年，邙山上的牡丹花定会更加壮丽！”（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波 文/图）