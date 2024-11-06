“以旧换新”带动洛阳春节市场红红火火

随着新一轮以旧换新政策全面铺开，手机、平板、智能手表等数码产品成为洛阳市民的“新年货”。洛报融媒记者走访市场了解到，春节期间，小家电、3C类产品和彩电的销量出现大幅增长。

随着新一轮以旧换新政策全面铺开，手机、平板、智能手表等数码产品成为洛阳市民的“新年货”。洛报融媒记者走访市场了解到，春节期间，小家电、3C类产品和彩电的销量出现大幅增长。

在洛龙区一家商场的手机、平板电脑销售柜台前，不少消费者趁着补贴优惠，前来选购心仪的电子产品。其中，给孩子购买学习用的平板电脑以及给家人选购新年礼物的人群，占总体消费者的一半以上。

“许多家庭借春节团聚的机会，更新家电，让亲朋好友共享更高品质的生活体验。”苏宁易购万达店相关负责人说，在消费升级的趋势下，洛阳消费者更加注重商品的品质与功能。以彩电品类为例，75寸及以上的大屏彩电越来越受到人们的青睐。许多消费者希望在新春之际更换家里的“大件儿”产品，以焕然一新的氛围迎接新年的到来。

洛报融媒记者了解到，春节期间，苏宁易购、八方电器、京东五星等家电经销企业已经纷纷开启年货节活动，“政策补贴+企业优惠”双轮驱动下，一系列优惠活动叠加，助力新春家电消费提质升级。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 闫利涛 文/图)