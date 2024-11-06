融合文旅拓市场 洛阳餐饮品牌加速扩张

日前，记者走访我市部分本土餐饮品牌，了解本土品牌的培育、孵化之路。

“豫·李强家的豆腐汤都开到郑州了，老厉害了！”

“茶叙牡丹亭在龙门石窟要开店了，到时候咱们去逛逛。”在洛阳，每当有新的主题特色店落地，总会引起人们的追捧和尝鲜打卡。

日前，记者走访我市部分本土餐饮品牌，了解本土品牌的培育、孵化之路。

走在洛阳街头，很难不注意到小芳茶卖部的店面。复古怀旧绿色调和20世纪90年代小卖部装修风格，以及“好茶，为国民服务”的品牌标语，不仅让年轻人觉得新奇，而且拉近了与80后、90后的距离。自开业以来，这里已成为“茶饮脑袋”的拍照打卡地。

“平均单价不超过10元，这性价比杠杠的。”80后李越是小芳茶卖部的忠实粉丝，当被问及为何如此“专一”时，他打趣道，“小芳”这个名字会带来一波回忆杀，加之超强的性价比，他被深深地吸引。

记者走访了解到，在头部茶饮品牌打响9.9元战的当下，小芳茶卖部2元一杯的“交个朋友红茶”，成为低价赛道上强有力的选手。

小芳茶卖部品牌创始人张胜杰告诉记者，该品牌2018年首家店在新都汇开业，目前拥有百余家店，其中三成店面落地郑州、三门峡及辽宁阜新等地。另外，市商务局搭平台、引资源，为品牌影响力不断提升提供了有力帮助。

无独有偶。早上6时30分，位于龙鳞路的豫·李强养生豆腐汤店里已经人头攒动，早起的洛阳汤客已经喝上了第一口热汤。

自2015年创立品牌，经过近十年的品牌开拓，豫·李强养生豆腐汤已经拥有近60家店面，其中在郑州、三门峡、开封、南阳等地均开设有分店。

近年，随着城市更新的推进，洛阳出现了越来越多的新业态。一些本土品牌不仅走红洛阳，还在全国打响了名号。如今，我市已孵化张碗碗、茶叙牡丹亭、豫·李强、夏长安砂锅牛肉面、清真·塔西海老大烧烤·酸浆火锅、马坡二旦烧烤等新锐本土餐饮品牌。

此外，在商贸综合体和特色商业街区，手工作坊、咖啡店、烘焙店等新业态集聚，一批新锐本土品牌不仅线上火爆，也成为消费市场的“流量密码”。

美食与文旅融合发展。西工小街开展“花开时节游小街”活动，将牡丹文化和特色美食融为一体；举办沉浸式国潮演艺、音乐拾光季、漫时光音乐会等文娱活动。

打造风格各异的消费场景。广州市场步行街打造具有民国时期广州特色的建筑景观，丰富市民和游客消费体验；西工小街突出西工饭庄、小街天府等龙头企业带动作用，丰富小吃业态；龙祥美食街突出种类多、价格实惠；延安路突出本土咖啡、甜品等，吸引年轻人聚集、消费。

随着城市化进程的加快、消费结构的升级、资本的大量涌入，我市特色商业街区已经进入快速发展时期。如何培育、孵化出更多“自带流量”的本土品牌，是个不得不思考的课题。

“打造一个多元化的商业生态，让不同的创意与点子在相对固定的区域内碰撞、裂变，也许就是新产品、新业态出现的温床。”市商务局相关负责人表示，我市独特的历史文化韵味，加上主理人对经营模式的创新和对“流量经济”的敏锐洞察，这些业态的火爆，有其自身规律。后续我市将培育更多有强大引流效应的本土餐饮融合业态，积极推动餐饮品牌连锁经营，让更多洛阳品牌走得更远。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟）