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洛阳住建部门回应西韩立交建设问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.11 16:22
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　　“媒体报道称，建设西韩立交是为了缓解主城区东部南北向交通压力，同时提高伊滨区西南部交通效率。但是，听说这个项目设计有些问题，停工了。我想问，西韩立交还建不建？啥时候能通车?”近日，洛阳网“百姓呼声”平台开设《谋划“十五五”，我们有话说》专栏，广泛收集群众对洛阳经济社会发展的各方面意见和建议，有网友发帖询问西韩立交建设事宜。

　　针对网友提问，洛阳市住建局进行了回复：综合研判，西韩立交原设计方案与当前区域交通格局已不匹配，研究该项目优化调整方案，力求精准匹配区域交通发展需求。

　　日前，就网友关心的西韩立交建设有关问题，洛报融记者采访了洛阳市住建局有关负责人，对方进行了详细解答。

　　谋划实施西韩立交项目主要基于三点考虑

　　西韩立交项目于2019年开始谋划，2021年3月开工建设，目前已完成部分基础建设工程。

　　“我市谋划实施西韩立交项目，主要基于三点考虑，分别是实现主城区东南部东西向快速交通、缓解主城区东部南北向交通压力、提高伊滨区西南部交通效率。”洛阳市住建局相关负责人说。

　　据介绍，按照洛阳市城市总体规划，主城区外环快速路分别是东环线汉魏大道、南环线南山大道、西环线丝路大道、北环线邙岭大道。其中，南山大道洛龙区段与伊滨区段(原玄奘路)尚未直接连通，影响了主城区外环快速路特别是南环线作用的发挥，是制约主城区东南部东西向快速交通的突出问题。按照西韩立交原设计方案，在立交以西建设北起希望桥东、上跨二广高速的主线桥，在立交以东建设匝道，将南山大道与玄奘路连接，实现南环线整体贯通。

　　洛阳市南部各县与主城区之间主要依靠王城大道连通。虽然G55二广高速城区段分担了部分车流，但王城大道高峰时段仍时常拥堵。针对这一问题，原计划将G208二淅线城区段进行迁移改造，建设连接南部各县与主城区东部的快速路，并通过西韩立交实现与主城区东部其他主干道的连通，提升主城区东部南北向交通通行效率。

　　按照西韩立交原设计方案，通过引道平交将科技大道与南山大道连通，通过建设匝道将伊滨路、顾龙路与南山大道连通，完善区域路网，提高伊滨区西南部交通通行效率。

　　原设计方案与当前区域交通格局已不匹配

　　“近年来，随着城市的不断发展，西韩立交项目周边交通格局发生了很大变化。”该负责人表示。

　　一是G208二浙线改造项目规划线位调整。G208二淅线改造项目在规划之初与西韩立交相交，且部分线路横穿伊滨区南部。按照上级关于“国省道路绕城改造”的要求，洛阳市于2023年10月提出对G208二浙线洛阳城区段进行绕城改建，并获河南省政府批复。目前计划实施的G208二淅线改造项目，整体线路大幅东移，不再通过西韩立交与主城区东部部分主干道连接。

　　二是G55二广高速通行能力大幅提升。2022年9月，G55二广高速洛阳城区段改扩建工程竣工通车，全线由双向四车道拓宽为双向八车道，明显缓解了主城区东部南北向交通压力。

　　三是郑洛第三高速规划建设。2021年，河南省政府规划建设郑洛第三高速，项目由东向西途经洛阳市偃师区、伊滨区、洛龙区，预计2026年6月建成通车。项目建成后，可分流洛阳市主城区东部、南部的东西向车流，进一步提升东西向交通通行效率。

　　“由此可以看出，西韩立交原设计方案与当前的区域交通格局已不匹配。”该负责人说。

　　以更可行方案改善区域交通条件

　　“经过综合研判，市委、市政府决定对西韩立交项目设计方案进行优化调整。”该负责人表示，初步考虑是立足现有基础建设工程，推动南环线整体贯通，并根据区域交通格局变化，适度精简相关工程，以更可行的方案改善区域交通条件。

　　据介绍，为保障西韩立交项目优化调整阶段区域交通通畅，相关单位已实施地面保通道路建设工程，实现了南山大道、伊滨路、顾龙路的地面平交。目前，洛阳市正在深入研究西韩立交项目优化调整方案，力求精准匹配区域交通发展需求。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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