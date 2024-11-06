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全国人大代表、唐代白瓷烧制技艺非物质文化遗产代表性传承人李学武：让世界看到中国釉色之美
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.11 08:29
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　　“要不断探索人才培养、数字化保护、高端品牌打造等有力举措，推动中国陶瓷等非物质文化遗产走向世界，增强文化软实力。”今年全国两会，全国人大代表、唐代白瓷烧制技艺非物质文化遗产代表性传承人李学武围绕提升中国陶瓷的世界影响力提出建议。

　　中国陶瓷承载着中华民族数千年的文化智慧与艺术创造力。作为洛阳牡丹瓷的创始人，李学武将牡丹元素与陶瓷技艺结合，打造出凝结洛阳深厚文化底蕴和鲜明地域特色的牡丹瓷。近年来，李学武带领团队发展牡丹瓷文化创意产业。其中，“小花匠”饰品系列将陶瓷文化、牡丹文化与现代时尚完美融合，成为国货“潮品”的代表之作，也让牡丹瓷这张洛阳文化名片愈加绚丽多彩。

　　“我们也要看到，如今世界陶瓷产业竞争激烈，中国陶瓷持续发展存在一些难题。”李学武说，当前，中国传统手工制瓷技艺传承力量缺失，面临断代风险。同时，陶瓷产品同质化严重，高端市场被国际品牌垄断，亟须针对性举措改善提升。

　　李学武建议，建立非物质文化遗产代表性传承人保障机制，对古窑址、传统技艺实施专项保护，提高传承人津贴，设立“师徒传承”专项基金，鼓励青年学徒参与技艺学习；注重数字化保护与传播，利用3D扫描、VR技术动态记录中国陶瓷“手捏成型”与“窑变”工艺，开发“云制瓷”虚拟体验平台，让海外用户在线参与拉坯、绘画等工序，实现全球共享，多方位构建“活态传承”体系，守护文化根脉。

　　“还要培育高端品牌，深化国际交流合作，开展技艺培训与联合创作，打造国际化品牌矩阵。”李学武建议，进一步提升中国陶瓷的体验性，在海外城市开设沉浸式体验馆，开发“陶瓷之路”跨境旅游线路等，让世界看到中国釉色之美、文化之美。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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