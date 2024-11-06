金涛实业高精度CTP版基产销量全球第一

近日，记者从河南金涛实业集团有限公司获悉，该企业近年不断强化铝基新材料发展动能，聚焦细分领域持续发力，去年共生产并销售高精度CTP版基10万吨，产销量排名全球第一。

近日，记者从河南金涛实业集团有限公司获悉，该企业近年不断强化铝基新材料发展动能，聚焦细分领域持续发力，去年共生产并销售高精度CTP版基10万吨，产销量排名全球第一。

作为一家以铝精深加工为主业，以铝加工装备制造、矿山开发、新型建材等为辅业的大型集团公司，金涛实业研制的高精度CTP版基，是在印刷行业中用于计算机直接制版的关键材料，在商业印刷、出版物印刷、包装印刷和标签印刷等领域得到广泛应用。

金涛实业近年积极响应省、市铝基新材料产业相关发展规划和政策，对旗下铝加工生产线进行全面升级，目前已建成14条智能环保先进的专业生产线，具备年产12万吨高精度CTP版基生产能力。该企业生产的CTP版基产品尺寸精准度高，具有高平直度、板型质量稳定等特点，目前已成功远销韩国、印度、巴西、厄瓜多尔等国家。

在技术创新上，金涛实业积极应用的短流程铸轧工艺，与此前业内常见的热轧工艺相比生产周期短、能耗低，可有效解决我国CTP版基生产成本高、工艺复杂、产品表面缺陷多等行业难题，弥补国内技术短板。

针对近年宽幅CTP版基需求上涨市场风口，该企业还牵手科研院所，在行业主流产品宽度范围为0.6米到1.4米的基础上，不断进行工艺攻关，最终攻克对应技术难点，实现1.75米宽幅CTP版基稳定供货，有效填补了市场空白。通过一系列严格的产品质量控制措施，该企业产品合格率高达99%，远高于行业平均水平。

“今年开年以来，企业订单量已实现同比20%增长，对于一季度生产经营‘开门红’，我们很有信心！”金涛实业副总经理陈志慷表示。

根据规划，今年金涛实业将秉承“引领铝业发展，振兴民族工业”使命，加快技术创新成果转化，持续在铝精深加工生产制造等领域深耕，力争为推动洛阳铝基新材料产业高质量发展贡献更多力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书 实习生 陆沛林)