农业银行洛阳会盟支行优质服务获客户诗歌赞誉

12月2日下午，70多岁的宋老先生推开了农业银行洛阳会盟支行的大门，给该农行送来了一封特别的“表扬信”——自己创作的一首诗，用来感谢会盟支行员工热情专业周到的服务。

12月2日下午，70多岁的宋老先生推开了农业银行洛阳会盟支行的大门，给该农行送来了一封特别的“表扬信”——自己创作的一首诗，用来感谢会盟支行员工热情专业周到的服务。

据了解，宋老先生是一名书法爱好者，写诗是他的业余爱好，自己平时不轻易给他人写诗。这次宋老先生以诗意的笔触，表达了对农业银行洛阳会盟支行服务的衷心感激和高度认可，也让农行会盟支行全体员工倍感荣幸和欣喜。宋老先生每周都会来会盟的农业银行办理业务，例如存取款，购买理财，日常缴费等，农业银行的工作人员都对他服务非常周到，让宋老先生感受到了家庭般的温暖。宋老先生说：“你们不仅服务态度好，环境也好，跟这么多银行打交道，只有农行让我真真切切感受到了安心与舒心，你们的一言一行、一举一动都让我感慨万千。”

此外，诗中还描绘了客户在会盟支行办理业务时，银行提供的周到服务：“扶老先让座，母婴导窗下。贫富无贵贱，老幼不欺诈。”这些对所有客户给予同样关注的服务举措，做细做实的金融服务，使客户在农行业务办理过程中真真正正地感到安心与舒心，也是对农行员工的热心服务的认可与信赖。

未来，农行会盟支行将继续贯彻落实“金融为民，服务为民”的工作使命，热心服务好每一位客户，为客户提供高效快捷、优质专业的金融服务，做老百姓身边的贴心银行。

附

赠给农业银行洛阳市孟津区会盟支行：

农行就是家，存取全靠他。

诚信入农户，户户他管家。

服务最热情，理财有规划。

进门感温暖，经理笑哈哈。

扶老先让座，母婴导窗下。

贫富无贵贱，老幼不欺诈。

细解行规定，存户慢消化。

心为储户想，钱保本利差。

会盟有农行，百姓人人夸。

助民奔小康，笑开幸福花。