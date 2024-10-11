冷空气周六抵达！洛阳最高气温将跌至个位数

“洛阳气象”微信公众号刚刚发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周多受横槽底部偏西气流控制，云系相对较多。7日受冷空气影响有4级左右偏北风，气温较前期有所下降。

“洛阳气象”微信公众号刚刚发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周多受横槽底部偏西气流控制，云系相对较多。7日受冷空气影响有4级左右偏北风，气温较前期有所下降。 “洛阳气象”微信公众号刚刚发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周多受横槽底部偏西气流控制，云系相对较多。7日受冷空气影响有4级左右偏北风，气温较前期有所下降。 具体预报 今天夜里：多云。 5日(周四)：多云间晴天，西北风3级，气温3℃～11℃。 6日(周五)：多云转晴天，气温1℃～13℃。 7日(周六)：晴天间多云，偏北风4级左右，气温1℃～9℃。 8日(周日)：晴天到多云，气温-2℃～8℃。 9日(周一)：多云间阴天，气温1℃～7℃。 10日(周二)：阴天间多云，偏南部分地区有零星小雨或雨夹雪，气温1℃～6℃。 11日(周三)：多云到晴天，气温2℃～6℃。⑥