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洛报集团视觉梦工坊“洛阳国际推荐官”系列视频获评长城奖“国际传播城市案例·年度优秀案例”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.04 09:22

　　日前，第31届中国国际广告节长城奖作品征集大赛优秀作品发布仪式在厦门市举行。洛阳日报报业集团视觉梦工坊报送的“洛阳国际推荐官”系列视频获评“国际传播城市案例·年度优秀案例”，为“长城奖——国际传播案例征集活动”河南省唯一获奖案例。

　　“洛阳国际推荐官”是洛阳日报报业集团视觉梦工坊打造的国际传播视频品牌，旨在借助短视频这一新兴传播媒介，以外国人独特、新颖、国际化的视角解读洛阳的历史魅力与城市特色，以国际化面孔传播洛阳好声音，增进海外游客对洛阳文化旅游的深度了解，提升洛阳国际知名度和影响力。

　　自该项目启动以来，洛报集团联合中共洛阳市委宣传部外宣办、洛阳市公安局治安和出入境管理支队等单位，选拔在洛工作、学习、生活且热爱洛阳，有热情宣传洛阳的外国友人担任“洛阳国际推荐官”，并推出“‘洛阳国际推荐官’带你游神都”系列短视频。截至目前，洛报集团视觉梦工坊摄制的《美国小伙化身“花农”为牡丹国色“添香”》《斯里兰卡姑娘沉浸式体验“大唐公主”的一天》《伊朗麦哈迪一家的非遗技艺初体验》《“歪果仁”探访中国最大古墓博物馆》《反差萌！当美国记者骑上国产“三蹦子”》《外国小姐姐带你144小时逛游古都》等短视频，以外国人的第一视角展现洛阳的文化、工业、宜居等多个方面，向世界展示洛阳的独特魅力和多元文化。这些作品通过新华社、人民日报社、中国日报社等国家重要媒体平台在海外播放，播放量均超百万，深受国际社会青睐。

　　此外，洛报集团视觉梦工坊积极组织“洛阳国际推荐官”参加“只看洛阳城——争创‘东亚文化之都’国际友人看洛阳”摄影展、艺术嘉年华等文化交流活动，不仅增进了外国友人对洛阳的了解，还加深了他们对中华文化的认识和感受。

　　系列视频的摄制及活动的开展，让“洛阳国际推荐官”成了洛阳“代言人”，将洛阳的美好形象和文化魅力传播给更广泛的国际社群。通过这些创新的城市营销和文化传播策略，洛阳正有效塑造国际形象，为推动中华文化的国际传播和交流做出积极贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 摄影报道）

　　相关链接

　　长城奖

　　长城奖由国务院批准设立，历史悠久、影响广泛，被誉为广告界的“奥斯卡”，历经40年发展积淀，已成为中国广告业历史最悠久、专业性强、影响深远的活动，长城奖获奖作品代表国内广告最高水平。“长城奖——国际传播案例征集活动”由中国广告协会、凤凰网共同策划，邀请国际传播领域顶尖实战专家组成评审团，旨在全面、公正地评选出在国际舞台上表现卓越的中国品牌及中国城市品牌。一方面，活动通过促进中国品牌与全球市场的深度交流，提升中国品牌在国际舞台上的实力展现与成就认可；另一方面，活动通过汇集具有创新性及深远影响的案例，为积极开拓海外市场的中国品牌及中国城市品牌提供了宝贵的学习与交流契机。(李冰 整理)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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