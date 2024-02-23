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知花识花，谁能比过他（请宋朝诗人来赏花）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.04.08 08:06

　　宋朝的洛阳人，提到牡丹都直接说“花”，认为“天下真花独牡丹”，现在亦如此。欧阳修在洛为官三载，便已爱花成痴。(详见本报4月1日A13版)邵雍在洛闲居三十载，更是对花情深意重。900多年前在北宋西京洛阳，邵夫子“春看洛城花，秋玩天津月”。若是他有一张来当今洛阳赏花的“穿越门票”，绝对是宾至如归。

　　洛城花开，先生爱看

　　洛阳人都知道，邵雍曾住安乐窝。

　　邵雍，字尧夫，三十几岁刚来洛阳时，住的是蓬门荜户，过了多年苦日子。自嘉祐七年(公元1062年)始，王拱辰、富弼、司马光等先后出资甚至“众筹”为其在天津桥南置办房产。邵雍的儿子邵伯温在《邵氏闻见录》中记载，“宅契司马温公户名，园契富韩公户名，庄契王郎中户名”，邵雍一直不“过户”。这宅子就是安乐窝，邵雍因此自号安乐先生。

　　安乐窝里真安乐，邵雍晨起焚香安坐，下午小酌，三四杯微醺即止，兴之所至便吟诗。春暖花开时节，他常乘小车出门，“花似锦时高阁望，草如茵处小车行”。人们听见这辆小车的声音，争相出来迎接，有人慌得鞋都穿反了，连孩童、仆人都跟着欢呼：“我家先生到了！”大家留先生吃酒，托先生断事，请先生留宿，要是谁家牡丹开得好，自然也邀先生欣赏，真是“小车行处人欢喜，满洛城中都似家”。邵雍沉醉于洛城之春，作《洛阳春吟》道：“洛阳人惯见奇葩，桃李花开未当花。须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。”

　　一年春天，邵雍自家园里的花也开了，他喜不自禁，急着请朋友们来赏花，提笔挥就二绝。其一是“牡丹一株开绝伦，二十四枝娇娥颦。天下唯洛十分春，邵家独得七八分”，毫不掩饰心中的喜爱与得意。其二是“牡丹一株开绝奇，二十四枝娇娥围。满洛城人都不知，邵家独占春风时”，大家都还不知道，朋友们快来看呀！

　　司马光编《资治通鉴》忙得很，但也忍不住来了，写了两首《酬尧夫招看牡丹》，其二为：“君家牡丹今盛开，二十四枝为一栽。主人果然青眼待，正忙亦须偷暇来。”

　　据后人推测，当时到安乐窝赏牡丹的共有“九贤”，都有谁呢？大家到牡丹阁景区参观中国牡丹博物馆时，见到群雕《九贤赏牡丹》，不妨仔细看看。

　　花品高下，先生能识

　　年年春游赏花，邵雍发现：“牡丹花品冠群芳，况是其间更有王。四色变而成百色，百般颜色百般香。”

　　哲学家的思维使他不仅沉醉于赏花，还深入琢磨如何识花。有时，他与众人同赏牡丹，有时，他独赏牡丹，一个人便于思考，他悟道：“赏花全易识花难，善识花人独倚栏。雨露功中观造化，神仙品里定容颜。寻常止可言时尚，奇绝方名出世间。赋分也须知不浅，筭(同算)来消得一生闲。”那个独倚栏杆善于识花的人，自然就是他本人了。

　　南宋吕本中在《童蒙训》中记载了邵雍善于识花的故事。一次，朋友做东介绍商州县令章惇(音同蹲)与邵雍认识，章惇自认为有才，无所顾忌地发表自己的看法，说到洛中牡丹之盛，也是侃侃而谈。朋友听罢忍不住对章惇说：“先生，洛人也，知花为甚详。”邵雍这才慢条斯理道：“洛人以见根橃(音同肺)而知花之高下者，知花之上也；见枝叶而知高下者，知花之次也；见蓓蕾而知高下者，知花之下也。如长官所说，乃知花之下也。”章惇这下不说话了，心中既羞愧又佩服，后来追着邵雍要拜师。

　　花期长短，先生会算

　　如果说爱赏花的是初级花痴，善识花的是中级花痴，那么能为花占卜的，就是高级花痴了。《宋史·邵雍传》中说邵雍的智慧和谋略十分过人，“遇事能前知”，人称“预言大师”。宋代《全芳备祖》是中国植物学辞典的鼻祖，其中就有邵雍为花占卜的故事。

　　当时，富弼任西京留守，因留守府园中花事繁盛，他便召集文彦博、邵雍等人共赴花会。那日，园中数百棵牡丹齐放，满目锦绣，在座有客人好奇：“此花有数乎？且请先生筮(音同是)之。”筮，即用蓍(音同诗)草占卜。没多久，邵雍就占卜出来：“共有千朵。”大家还专门数了数，真有千朵！

　　于是有人请邵雍再占卜一次，看这些花能开到啥时候。这一回，邵雍数了好几遍蓍草，沉吟良久才说：“这些花只能开到明日午时。”

　　啊？！在座全都惊得接不上话。明明繁花似锦，怎么可能明天就凋谢？富弼于是对众人道：“明天中午吃完饭，大家都来这儿验证一下先生的话吧！”

　　第二天午饭后，牡丹仍是花团锦簇，众人一边烹茶，一边嘀咕，都说邵夫子“遇事能前知”，这下恐怕不灵了吧……谁知，忽然之间，马厩里的马全跑了出来，跟客人们的马发生冲突，互相踢咬着奔到花丛中去了。

　　骚乱过后，“花尽毁折”，这下，洛阳人更加信服先生的话了！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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