持续至5月5日！两种方式可免门票游荆紫仙山

洛报融媒记者从洛阳市文旅集团获悉，在第42届中国洛阳牡丹文化节期间，游客可通过两种方式享受“0元购买门票”游览荆紫仙山。活动将持续至5月5日，游客市民不要错过。

洛报融媒记者从洛阳市文旅集团获悉，在第42届中国洛阳牡丹文化节期间，游客可通过两种方式享受“0元购买门票”游览荆紫仙山。活动将持续至5月5日，游客市民不要错过。

方式一：持三日内牡丹园门票

4月1日至5月5日期间，游客凭洛阳各大牡丹园门票(购票时间在三日内)，到荆紫仙山景区游玩，可享受“0元”购景区门票。(需购5元入园保险)

方式二：穿汉服入园

4月1日至5月5日，凡穿汉服的游客均可享受荆紫仙山景区免门票入园(需购5元入园保险)。

据介绍，荆紫仙山景区四周群山耸峙，其主峰天坛峰海拔829米，北临黄河，壁立万仞，是观赏黄河小浪底水库两岸风光的绝佳景点，是大黄河旅游带上一颗璀璨的明珠。

四月的荆紫仙山美不胜收，景区内山桃花、连翘花、刺玫花交替开放，呈现多彩春景，同时景区上新游船、山地滑道车、马卡龙索道等多项体验项目，让您舟游黄河感受浩瀚自然、万千气象；让您山谷冲刺，体验风驰电掣的畅快，让您与自然风光来一场全新的邂逅。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 刘青 文/图）