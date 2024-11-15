清明假期，洛阳整体市场秩序平稳有序

快处置快响应，全力化解消费纠纷。6日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，截至当日16时，清明假期该中心共受理消费者各类诉求2150起，为消费者挽回经济损失12.6万元，其中，投诉量比去年同期下降17.62%，举报量下降14.4%。

快处置快响应，全力化解消费纠纷。6日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，截至当日16时，清明假期该中心共受理消费者各类诉求2150起，为消费者挽回经济损失12.6万元，其中，投诉量比去年同期下降17.62%，举报量下降14.4%。 快处置快响应，全力化解消费纠纷。6日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，截至当日16时，清明假期该中心共受理消费者各类诉求2150起，为消费者挽回经济损失12.6万元，其中，投诉量比去年同期下降17.62%，举报量下降14.4%。 具体来看—— 受理咨询1413起，已全部当场解答办结；投诉、举报737起，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理。 投诉类型主要集中在商品质量、住宿服务纠纷、餐饮服务、洗浴服务、食品内有异物、服装质量、食品质量、办卡退费、加油油枪计量不准、停车收费、通讯设备质量、电信业务、订(定)金退还等。举报类型主要集中在虚假宣传、经营资质、假冒伪劣、价格违法行为等。 据悉，洛阳各级市场监管系统对来洛游客的投诉举报事项严格按照“5分钟响应、半小时见面、24小时办结”的工作要求，第一时间联系诉求人、第一时间到场处置，确保来洛游客投诉事项当日接收、24小时内办结，举报事项当日接收、24小时内查办。清明假期，洛阳未发生食品安全、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)