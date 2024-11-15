57.55万人次！5日洛阳地铁刷新客流记录【视频】

4月5日，洛阳地铁线网日客运量达57.55万人次，客运强度达1.36万人次/公里·日，再次刷新线网单日客流历史纪录。

4月5日，洛阳地铁线网日客运量达57.55万人次，客运强度达1.36万人次/公里·日，再次刷新线网单日客流历史纪录。

清明节假期恰逢中国洛阳牡丹文化节，大量游客采取地铁出行等方式前往我市各大牡丹园和知名景区。清明节假期第一天，洛阳地铁线网日客运量攀升至51.03万人次，较日常增长189.65%，在历史线网日客运量排行榜中跃居第三名。4月5日，这个数据跃升至57.55万人次，客运强度达1.36万人次/公里·日，1号线、2号线载客列次与运营指标双双保持100%兑现率与正点率。

同时，王城公园站以单日客运量4.4万余人次跃居榜首，洛邑古城站以3.6万人次的客运量维持第二，紧随其后为应天门站、周王城广场站。

这个清明假期，文旅市场持续火热。洛阳交投集团多措并举，为市民、游客绿色出行保驾护航：推出公交地铁“一码通”以及一日票、三日票、月票等，方便了乘客无障碍换乘；延长地铁运营时间、缩短行车间隔，及时加开备用列车，满足乘客尽快乘车；在多个地铁站设置停车场、增加接驳公交，方便乘客直达热门景区。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）