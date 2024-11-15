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清明假期，洛阳接待游客329.95万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.06 22:10
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　　洛报融媒记者6日从洛阳市文广旅局获悉，清明假期，洛阳共接待游客329.95万人次，旅游总收入27.43亿元，同比分别增长6.37%和9.42%。

　　清明假期，洛阳市文化旅游市场安全有序，游客接待量、旅游收入稳步增长，文旅市场主要呈现以下特点。

　　赏花游持续升温。王城公园打造沉浸式赏花新场景，推出开园迎宾、“六艺”体验、周王巡游等实景演艺；中国国花园运用情景再现、歌曲舞蹈与游园互动相结合的表演方式，打造以“国风国潮·国花有约”为主题的日间沉浸式游园活动；隋唐城遗址植物园以“盛世隋唐 国色无双”为主题，推出一系列沉浸式演出……清明假期，全市各大牡丹观赏园吸引众多游客赏花拍照，感受春光美景。

　　“文旅大餐”吸引游客。“全城碰好运”城市打卡寻宝游戏将文旅产品与城市服务结合，参与性、趣味性十足；“乐动生活 香约洛龙”音乐市集、“律动春光”花下音乐会等文化活动丰富；“早C晚A”湖城享春旅行季、“奇境栾川”赏花踏春季、洛水昌谷露营季等乡村“文旅大餐”丰盛……丰富多彩的文旅活动，不断丰富游客旅游体验。

　　群众文化活动丰富。第42届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”暨“豫出彩·一起来”2025洛阳市惠民文化活动启动，为市民和游客带来文化大餐。洛阳市图书馆在魏坡新序景区开展“阅青春·花YOUNG洛阳”系列文化活动，通过古籍展览、非遗体验等活动，持续推动全面阅读。

　　暖心举措服务游客。洛阳地铁线网运营时间常态化延长至23:00；全市多家文博场馆推出延迟闭馆服务，为游客提供更便利的参观体验；增设临时停车场，系统梳理热门牡丹观赏园周边的机动车、非机动车停车服务及公厕分布和秩序保障等情况……洛阳推出一系列暖心举措，保证游客舒心畅玩。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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