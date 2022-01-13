洛阳市市场监管局：倡导文明诚信经营 营造放心市场环境

昨日上午，西工区行署路市场热闹又井然有序——合理划分的商户区域、整洁的地面令人心情愉悦；蔬菜品种丰富，肉类新鲜；环顾市场四周，“遵守社会公德、维护公共卫生、守法诚信经营”等温馨提示语、文明标语随处可见，让人如沐春风。

昨日上午，西工区行署路市场热闹又井然有序——合理划分的商户区域、整洁的地面令人心情愉悦；蔬菜品种丰富，肉类新鲜；环顾市场四周，“遵守社会公德、维护公共卫生、守法诚信经营”等温馨提示语、文明标语随处可见，让人如沐春风。

市场既有烟火味，又有文明风，这是文明诚信经营创建带来的成效。今年7月，省文明办、省市场监管局联合发文，对2021年度河南省文明诚信市场、文明诚信商户进行命名，我市共有57个市场和商户上榜，其中西工区行署路市场、西工区名优建材家居广场和通河农副产品物流产业园市场等3个市场被评为“2021年度河南省文明诚信市场”，涧西区宜人坊茶叶经销部等54个商户被评为“2021年度河南省文明诚信商户”。

近年，市市场监管局秉承“宣传引领，规范带动，倡树诚信经营新风尚”的理念，以文明诚信经营创建活动为载体，以推进市场监管职能到位为基础，以服务全国文明典范城市创建为目标，强化市场主体文明经营、诚信经营、合法经营理念，积极动员全市市场主体广泛深入开展文明诚信市场、文明诚信商户创建活动。

市市场监管局相关负责人表示，下一步，该局将进一步增强责任意识，引导市场主体树立守法经营理念、增强文明经营意识、履行诚信经营责任，强化督导落实，结合实际完善实施方案，持续深化文明诚信经营创建活动，营造文明有序、诚实守信、公平公正的市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 刘东伟)