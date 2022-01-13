新安县乡贤衡哲：返乡创立食品加工企业 助力农民增收

14日，在新安县正村镇洛阳泓兵食品股份有限公司，一穗穗新鲜玉米在流水线上经过筛选、清洗、蒸煮、杀菌包装等环节后，将被销往全国各地。

14日，在新安县正村镇洛阳泓兵食品股份有限公司，一穗穗新鲜玉米在流水线上经过筛选、清洗、蒸煮、杀菌包装等环节后，将被销往全国各地。

“所有玉米直接从地头到车间！”企业负责人衡哲介绍，整个生产环节必须在5个小时内完成，确保玉米以最佳口感到达消费者手中。今年41岁的衡哲是一名老兵，2015年退役后主要从事公益事业，2021年返乡创业。

衡哲认为，乡村振兴、农业转型升级，很大程度上有赖于品牌农业的发展。洛阳有不少优质农副产品，但往往是藏在深闺人不知，难以走出洛阳。他说：“我创业就是希望打响自己的品牌，让更多洛阳好货卖上好价钱。”

创业之初，衡哲就将目标瞄准了鲜食玉米产业。鲜食玉米是指处于玉米乳熟期的新鲜果穗，水分含量高、口感好。随着人们健康意识的增强，鲜食玉米消费量逐年增加，行业增长势头明显，具有广阔的市场空间。

企业从今年3月投产至今，已推出黑甜糯、白甜糯、花甜糯、水果玉米等多个品种，日均最大生产量为10万穗。衡哲介绍，眼下正处于玉米收获期，近期企业正马力全开加紧生产，平均日用工量约200人，预计可以生产至10月底。

为更好带动当地群众增收，正村镇政府正积极推广高效甜玉米种植项目，通过与企业、科研院所联动，实施“包种子、包技术、包浇灌、包宣传、包销售”打包优惠政策，吸引当地群众种植甜玉米，打造鲜食玉米种植、加工、销售全产业链。

“目前产品仍处于前期推广阶段，后期对原料的需求量会越来越大，我们的目标就是让玉米实现从‘按斤卖’到‘论穗卖’，更好助力农民增收。”谈及未来发展，衡哲信心满满。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 成洋 文/图）