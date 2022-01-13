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市政府与凯盛集团举行战略合作座谈会 徐衣显、彭寿参加座谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.14 22:35

　　14日上午，市政府与凯盛科技集团举行战略合作座谈会，就加快推进凯盛科技集团在洛项目建设、深化多领域务实合作进行座谈交流。市长徐衣显，中国工程院院士、中国建材集团总工程师、凯盛科技集团董事长彭寿参加座谈会。

　　座谈会上，徐衣显代表市委、市政府对彭寿一行来洛表示欢迎，对凯盛科技集团长期以来关心支持洛阳发展表示感谢，并向彭寿颁发洛阳市制造业高质量发展专家委员会特聘专家证书。

　　徐衣显指出，当前洛阳市正锚定万亿级经济总量目标，坚持以创新引领发展，以抢抓产业风口为主线，强化项目为王，聚焦新材料、新能源等重点领域，推动产业发展优势再造、换道领跑。凯盛科技集团是玻璃新材料领域的领军企业，近年来在彭寿院士的亲自主导和大力支持下，洛玻集团焕发新生，带动洛阳玻璃产业实现了从建材玻璃、光伏玻璃到电子玻璃、显示玻璃的升级跨越，特别是此次推动“一总部一中心三基地”全面落地，不仅为企业转型发展增添了新动力，也为洛阳制造业高质量发展注入了新动能。洛阳市政府及相关县区、相关部门将进一步强化服务意识，加大要素等保障力度，打造一流营商环境，以优质高效的服务推动各相关项目早日投产见效，共同擦亮洛玻这块“金字招牌”，携手开启双方战略合作新篇章。

　　彭寿在座谈会上表示，洛玻是诞生于洛阳的“共和国长子”，也是洛阳产业发展的一张名片。近年，凯盛科技集团积极参与并推动洛阳科技创新、产业发展，促进工业结构重塑、发展活力重振。凯盛科技集团愿与洛阳一道，响应国家“双碳”战略，发挥技术、服务、运营等综合优势，持之以恒支持洛阳发展，加大项目投资力度，加快项目建设速度，助力洛阳加快建强副中心、早日形成增长极。

　　会上，洛玻集团与偃师区政府签署战略合作框架协议，双方将围绕碲化镉太阳能薄膜发电玻璃展开合作。

　　凯盛科技集团常务副总经理汤李炜、洛玻集团董事长谢军、副市长魏险峰等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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