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栾川县石庙镇石宝社区发展文化合作社 打造百姓身边的“文化粮仓”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.30 08:46
居民在社区新时代文明实践站内的图书馆读书

　　“书法作品讲究线条美、墨韵美、意境美……”昨日，在栾川县石庙镇石宝社区新时代文明实践站内，社区书法爱好者们聚在一起，分享书法经验，交流书法心得。

　　“我们有共同的爱好，社区通过文化志愿服务把我们凝聚在一起，定期开展书法交流活动，丰富我们的文化生活。”49岁的社区书法合作社成员尚富生说。

　　“文化进社区”，惠民“零距离”。近年，石宝社区依托新时代文明实践站成立乡村文化合作社，该合作社下设书法合作社、声乐合作社、戏曲合作社、舞蹈合作社、绘画合作社等分社，定期组织开展群众性文化活动，着力满足群众文化需求。

　　同时，石宝社区组织各合作社成员之间互帮互学，大力培养社区文艺骨干和文艺爱好者，引导更多文化志愿者参与乡村合作社各项工作，逐步实现由“送文化”到“种文化”的转变。文艺表演、书画交流、读书分享、戏曲培训……如今，丰富多彩的文化活动吸引了许多居民积极参与。

　　63岁的张月秋喜爱剪纸，多年来利用业余时间钻研剪纸技艺。在乡村文化合作社的带动下，张月秋和一些剪纸爱好者共同成立了剪纸合作社，定期在社区开展剪纸培训活动，丰富居民文化生活，弘扬优秀传统文化。

　　“文化合作社成立后，大家经常聚在一块儿，不仅学到了很多东西，邻里感情也越来越好了，谁家有个大小事情，大家都积极帮忙。”张月秋说，乡村文化合作社不但丰富了群众的文化生活，也促进了邻里和谐、助推了文明乡风建设。

　　“以前，大家闲暇时喜欢聚在一起打牌，有了文化合作社以后，大家都积极参加各类文化活动，文化获得感、幸福感大大提升。”石宝社区党支部书记尚红伟说。

　　“乡村振兴，离不开乡村文化的发展。”尚红伟表示，下一步，将依托新时代文明实践站积极推动文化合作社发展，通过开展文艺演出、文化培训、学习交流等面向群众的公益性文化服务活动，汇聚乡村文化资源，讲好百姓身边故事，更好地满足乡村群众的文化需求。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王嘉辉 侯豫炯 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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