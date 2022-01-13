洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生：面对挑战，把握机遇，推动两岸经贸合作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.29 09:19

　　“面对逆全球化等诸多挑战，两岸企业家要胸怀‘两个大局’，围绕经贸合作，共同做好内需文章、创新文章和升级文章。”26日，来洛参加2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛的中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示。

　　张燕生认为，在面对挑战的同时，两岸经贸合作也迎来诸多发展机遇。他建议，在经贸合作上，两岸企业家要把握人民币国际化、全球新一轮投资机遇，在逆境中转型升级；把握新全球化机遇，推动数字、绿色、服务和创新的全球化，加快跨境电商、离岸贸易、智慧物流发展；把握全球经济重心东移机遇，加快腾笼换鸟，新旧动能转换，推动两岸制造与服务融合、数字与产业融合；把握联合发展机遇，坚持合作竞争、开放共享和合作共赢，积极构建利益共同体；把握大陆更加重视进口和贸易平衡的机遇，积极布局市场，为地区发展作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 宋瑞玉/文 记者 张怡熙 梅占国/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
        近日，秋风、秋雨，正一步步瓦解夏天残存的暑热。凉爽的双休日里，尤为适合外出赏景、放松心情。
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    		•  
    新闻排行
  • 没到过风险区，却在途中感染！洛阳疾...
  • 洛阳市召开全国文明典范城市创建暨城...
  • 关于汝阳县新增1例无症状感染者的通告
  • 洛阳警方成功抓获一卖假茅台酒团伙
  • “青年城市青年说” 青年音乐家唱响洛阳
  • 汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调...
  • 洛阳今日阴天有中雨 气温16℃到18℃
  • 未来一周洛阳多阴雨天气 河南省发布地...
  • 黄色预警！洛阳这些地区注意防范
  • 汝阳客车、公交、城际公交今起有序恢复
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    西苑桥下白鹭的家园

    丰收时节

    雨润木槿花更艳

    隋唐大运河博物馆
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605