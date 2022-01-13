中国国际经济交流中心首席研究员张燕生：面对挑战，把握机遇，推动两岸经贸合作

“面对逆全球化等诸多挑战，两岸企业家要胸怀‘两个大局’，围绕经贸合作，共同做好内需文章、创新文章和升级文章。”26日，来洛参加2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛的中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示。

“面对逆全球化等诸多挑战，两岸企业家要胸怀‘两个大局’，围绕经贸合作，共同做好内需文章、创新文章和升级文章。”26日，来洛参加2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛的中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示。

张燕生认为，在面对挑战的同时，两岸经贸合作也迎来诸多发展机遇。他建议，在经贸合作上，两岸企业家要把握人民币国际化、全球新一轮投资机遇，在逆境中转型升级；把握新全球化机遇，推动数字、绿色、服务和创新的全球化，加快跨境电商、离岸贸易、智慧物流发展；把握全球经济重心东移机遇，加快腾笼换鸟，新旧动能转换，推动两岸制造与服务融合、数字与产业融合；把握联合发展机遇，坚持合作竞争、开放共享和合作共赢，积极构建利益共同体；把握大陆更加重视进口和贸易平衡的机遇，积极布局市场，为地区发展作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 宋瑞玉/文 记者 张怡熙 梅占国/图）