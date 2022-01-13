洛阳已建成40处社区体育公园 组建社区文化合作社426个

9日，洛阳市“非凡十年 出彩洛阳”城市提质专场新闻发布会举行，介绍洛阳市城市提质工作开展情况。

9日，洛阳市“非凡十年 出彩洛阳”城市提质专场新闻发布会举行，介绍洛阳市城市提质工作开展情况。

洛阳市委宣传部副部长、市文明办主任焦元鹏介绍了洛阳文明创建和公共服务进社区工作的有关情况。他表示，文明城市创建的最终目的是惠及群众，市委始终把社区文明创建工作作为创建工作的重中之重。去年以来，洛阳依托新时代文明实践站等阵地，紧盯群众文化、体育、养老等美好生活需求，用好社区平台，对接社会资源，着力补上社区服务短板。

关键词：文化进社区

去年以来，洛阳统筹各级专业文化队伍资源，发动群众成立更多文化志愿服务队，组建社区文化合作社，让老百姓服务老百姓。采取“1+N模式”，即至少建立1支基本文化活动队伍(曲艺、舞蹈、书法、绘画等)和“N”支特色队伍(如：社区非遗传统文化、社区青年群体文化等)，把社区优秀文化志愿者组织起来，不断充实壮大社区文化合作社队伍。

截至目前，全市组建社区文化合作社426个，2022年开展非遗文化展演、广场舞、大合唱、书画摄影等各类文化活动2300余场。按照“一社区一特色”工作目标，充分挖掘社区现有文化资源，选取部分社区文化资源条件较好的社区先行先试、试点打造。其中，洛龙区宜人社区以吸引青年、服务青年为目标，依托新时代文明实践站，积极开展读书分享、创业沙龙等文化活动。涧西区长二社区引进咖啡馆和书店入驻，积极打造“邻里中心”建设，提升文化品质，满足群众需求。