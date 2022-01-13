省级文明诚信称号！洛阳57家市场和商户上榜

今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，日前，河南省文明办、河南省市场监管局联合下文，对2021年度河南省文明诚信市场文明诚信商户进行命名，洛阳共有57家市场和商户上榜。

今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，日前，河南省文明办、河南省市场监管局联合下文，对2021年度河南省文明诚信市场文明诚信商户进行命名，洛阳共有57家市场和商户上榜。

2021年，洛阳市市场监管局按照省文明办、省市场监督管理局的安排部署，大力弘扬社会主义核心价值观、优化营商环境，强化市场主体文明经营、诚信经营、合法经营理念，助力“信用洛阳”建设，积极动员全市市场主体，广泛深入开展文明诚信市场、文明诚信商户创建活动。通过市场主体自评申报、地市择优推荐、省市场监管局和省文明办随机抽查、征求行业主管部门意见、媒体公示等环节，最终确定名单。

其中，洛阳市西工区行署路市场、洛阳市西工区名优建材家居广场和洛阳通河农副产品物流产业园市场等3个市场评为“2021年度河南省文明诚信市场”，洛阳市涧西区宜人坊茶叶经销部等54个商户评为“2021年度河南省文明诚信商户”。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，该局将进一步提高责任意识，引导经营主体树立守法经营理念、增强文明经营意识、履行诚信经营责任，强化督导落实，结合实际完善实施方案，持续深化文明诚信创建活动，共同营造文明有序、诚实守信、公平公正的市场环境。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 陈翔）