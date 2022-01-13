新安县北冶镇：“石头村”里养大虾 水上还能种菜养花

“看，这是刚放进去的南美白对虾幼苗。它们才出生十来天，身体还是透明的，能看见这条黑线，就说明吃饱了。”近日，在新安县北冶镇碾坪村“虾菜共生”项目养殖大棚内，项目负责人许宜北望着养殖池里畅游的幼虾，眼里泛着光。

“看，这是刚放进去的南美白对虾幼苗。它们才出生十来天，身体还是透明的，能看见这条黑线，就说明吃饱了。”近日，在新安县北冶镇碾坪村“虾菜共生”项目养殖大棚内，项目负责人许宜北望着养殖池里畅游的幼虾，眼里泛着光。

养殖幼虾的标粗池

碾坪村位于新安县城北部，因石灰石资源丰富且保留有大量的石头民居，因此又被称为“石头村”。许宜北说：“‘石头村’里养大虾，听起来很奇怪，实际上这个项目的一大优势就是不受地域限制。”

今年56岁的许宜北为中科院博士，精通水产养殖，此前曾为多地“虾菜共生”项目提供技术支持。“我就是洛阳人，之前都在外地工作，现在也想回到家乡为老乡们干点儿实事儿。”

这么好的项目为何落户碾坪村？该村党支部书记、村委会主任靳如钦一语中的：“我们村的闲置土地资源已经全部收归集体，栽好梧桐树，自然引来金凤凰。”