新安县北冶镇：“石头村”里养大虾 水上还能种菜养花

“看，这是刚放进去的南美白对虾幼苗。它们才出生十来天，身体还是透明的，能看见这条黑线，就说明吃饱了。”近日，在新安县北冶镇碾坪村“虾菜共生”项目养殖大棚内，项目负责人许宜北望着养殖池里畅游的幼虾，眼里泛着光。
“看，这是刚放进去的南美白对虾幼苗。它们才出生十来天，身体还是透明的，能看见这条黑线，就说明吃饱了。”近日，在新安县北冶镇碾坪村“虾菜共生”项目养殖大棚内，项目负责人许宜北望着养殖池里畅游的幼虾，眼里泛着光。
“看，这是刚放进去的南美白对虾幼苗。它们才出生十来天，身体还是透明的，能看见这条黑线，就说明吃饱了。”近日，在新安县北冶镇碾坪村“虾菜共生”项目养殖大棚内，项目负责人许宜北望着养殖池里畅游的幼虾，眼里泛着光。
碾坪村位于新安县城北部，因石灰石资源丰富且保留有大量的石头民居，因此又被称为“石头村”。许宜北说：“‘石头村’里养大虾，听起来很奇怪，实际上这个项目的一大优势就是不受地域限制。”
今年56岁的许宜北为中科院博士，精通水产养殖，此前曾为多地“虾菜共生”项目提供技术支持。“我就是洛阳人，之前都在外地工作，现在也想回到家乡为老乡们干点儿实事儿。”
这么好的项目为何落户碾坪村？该村党支部书记、村委会主任靳如钦一语中的：“我们村的闲置土地资源已经全部收归集体，栽好梧桐树，自然引来金凤凰。”
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605