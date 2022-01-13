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全省唯一！新安县这项试点工作获评优秀
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 09:05

　　日前，记者从团市委获悉，全国《中长期青年发展规划(2016—2025年)》实施县级试点工作顺利收官，新安县在试点工作考核中被评为优秀，全省唯一。

　　2020年12月，团中央公布全国73个区(市、县、旗)开展《中长期青年发展规划(2016—2025年)》实施县级试点工作名单，新安县上榜。试点工作聚焦青年就业、住房、婚恋等“急难愁盼”问题，围绕“有规划(方案)、有机制、有政策、有项目、有保障、有落实”的基本要求，在全国范围内形成了很多青年工作的好方法、好经验。

　　在试点建设期间，新安县从阵地建设、安居保障、就业创业等方面着手，建立完善的工作机制，出台优惠政策，全方位保障青年成长成才。

　　在阵地建设方面，新安县联合38家青年工作相关单位建立县级青年工作联席会议制度，广泛征集青年意愿，为青年发展出谋划策。团新安县委联合团上海市青浦区委，组织开展“青”“新”共建共融启动仪式，初步探索联合建团模式。全县建立县域团代表联络站1个，建成覆盖县、镇和社会领域的青年之家19个，打造县级红领巾校外活动基地8个、市级青少年红色教育基地2个。

　　在安居保障方面，新安县出台《新安县青年友好型城市建设专项行动方案》《新安英才计划(2021—2025年)》，设立人才发展专项资金，用于人才(团队)的引进、培养、扶持和激励，先后引进研究生学历人才189名。全县实施青年安居工程，为高层次专业人才租赁人才公寓，全面启动人才公寓项目建设，计划建成2000余套。

　　在就业创业方面，全县两个产业集聚区成立创业服务中心，免费提供创业平台和一站式服务保障，目前已吸引69家企业进驻，成功孵化企业45家。新安县还挂牌成立郑州商会·新安人才工作联络站，开展线上线下招聘活动、青年技能培训班，累计培训2000余人。

　　此外，新安县还探索打造青春寻访路线、建成青少年眼健康管理中心和心理健康中心，成立“少年法庭”。为丰富青年精神文化生活，新安县依托城市书房等打造青春会客厅，策划创业分享、风采展示、学习沙龙、心理辅导、娱乐休闲、婚恋交友等活动。团县委积极开展“返家乡”社会实践活动，动员组织300余名大学生参与疫情防控、抗洪救灾等工作。

　　团市委有关负责人表示，下一步，团市委将立足青年、着眼全市中心工作，在全市学习推广新安县先进工作经验，提升城市功能品质与青年发展的契合度，真正做到吸引青年、留住青年、成就青年，为重振洛阳辉煌注入更多青春力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张珂)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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