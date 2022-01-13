徐衣显与泰国正大集团商业开发等板块中国区CEO曹建华举行工作会谈

11日下午，市长徐衣显与来洛考察对接的泰国正大集团商业开发、金融投资、不动产管理、田园生态开发板块中国区CEO曹建华一行举行工作会谈，双方就文旅融合、装备制造、新零售、食品等领域合作事宜进行深入交流，达成广泛共识。

11日下午，市长徐衣显与来洛考察对接的泰国正大集团商业开发、金融投资、不动产管理、田园生态开发板块中国区CEO曹建华一行举行工作会谈，双方就文旅融合、装备制造、新零售、食品等领域合作事宜进行深入交流，达成广泛共识。

徐衣显对曹建华一行表示欢迎，向正大集团长期以来对洛阳经济社会发展作出的积极贡献表示感谢，并简要介绍了当前洛阳经济稳中向好的发展态势。徐衣显表示，洛阳历史文化厚重，产业基础坚实，交通区位优越，肩负着建设国家区域性中心城市、全国重要的综合交通枢纽城市、中原城市群副中心城市的更高定位，正抢抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略机遇，坚持以创新引领发展，紧盯产业风口精准招商，深化文旅融合打造支柱，聚焦十大产业培育集群，努力在承接新一轮区域产业转移中蓄能增势、重塑重构现代产业体系、形成新的经济增长点，为重振洛阳辉煌筑牢根基，也为更多企业在洛投资兴业提供广阔空间。正大集团扎根洛阳30年，各项事业发展富有成效，为洛阳经济社会发展作出了积极贡献。洛阳将一如既往支持正大集团在洛发展，以一流的营商环境推动既有及新上项目加快建设、早日见效。希望正大集团发挥国际化、产业链优势，继续聚焦洛阳、深耕洛阳，高水平推进项目建设运营，着眼区域性、战略性、前瞻性产业布局，围绕装备制造、文旅文创、社区新零售等新业态高质量谋划实施一批新项目、大项目，推动双方在更宽领域、更深层次取得更多务实合作成果。

曹建华表示，正大集团高度重视洛阳市场，将充分发挥跨国公司的产业优势和资源整合能力，继续扎根洛阳、贡献洛阳，搭建高效合作平台，拓展更多合作领域，提升产业合作水平，推动更多产业项目在洛阳落地见效，为洛阳加快高质量发展、建强副中心、形成增长极作出更大贡献。

泰国正大集团副总裁傅学军，市领导张玉杰、魏险峰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪)