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60多年前的档案 记录涧西商业崛起
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.18 09:10
工作人员正在查阅档案

　　60多年前，涧西区商业网点如何布局？为何动员上海、广州的商业人员支援洛阳？近日，记者在市档案馆找到了几份“一五”计划时期的档案资料，记录了当时我市服务厂矿企业建设者的故事。

　　规划商业网点，圈定涧西商业版图

　　“兵马未动，粮草先行。”

　　“一五”计划时期，数十万名青年建设者、技术工人响应国家号召来到洛阳，他们用铿锵的打桩声，唤醒了涧河以西沉睡的土地。如何做好建设者的后勤保障工作，成为当时政府部门急需解决的问题。

　　1956年年初，原市商业局向市委提交了一份《关于1956年涧西工业区商业网规划初步意见》。规划里提出：涧西现有人口66584人，一些工程正在准备施工，部分工地的工人仍在持续增加，部分宿舍、街坊已形成，到年底可增加到8万人左右，要按10万人以上作供应规划。

　　这份规划建议，“在涧西经二路、经五路(原路名)附近各建综合商场一个，由中央投资拨款45万元，市私营商业、手工业各拿5万元修建房屋，争取5月建成”“矿山厂、拖拉机厂、热电厂等宿舍区需建酒菜馆、小食馆若干”，并详细列出商店的具体地址、用房几间等，其中酒菜馆售卖酒及各种肉、菜，小食馆卖馄饨、烧饼、油条、豆浆等。

　　“它是为了服务厂矿企业建设者和职工生活，是新中国成立后洛阳最早的一个商业网规划。”市档案馆有关人士说，除了基本的生活配套设施，规划里还提到红星剧院、中原电影院、工人文化宫等项目建设，可以说为职工在生活、娱乐等方面提供了整套解决方案。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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