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洛阳市打造关林明清商业街区 擦亮关林旅游名片
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 23:40

　　6月30日傍晚，热气渐褪，微风轻拂。在洛阳市洛龙区关林东路南侧的忠勇巷内，75岁的王女士搬了个小板凳，正坐在巷子里和邻居姐妹一起聊天。

　　“几个月前，这巷子里过个人都难，更别提坐着休息了。”提起巷子里的变化，她的话匣子一下就打开了。

　　之前的忠勇巷还叫作险峰巷，王女士和老伴儿在巷子里的关林镇政府家属院西院生活了十余年。“原来，巷子里的路面坑坑洼洼的，我们上了年纪，走路经常磕磕绊绊。”王女士回忆道，“你看现在，全是新的沥青路，房子外面也改造了，像住新房一样！”王女士指着自家小区的楼房，墙外重新粉刷成统一色调，房顶上还加装了仿明清建筑元素。

　　“我们现在坐的地方之前都被小摊贩占着，中间只留窄窄一条过道，周围还有很多摊贩留下的垃圾。”王女士说。而现在，小巷子里不见商贩身影，新修的路面平坦又宽敞，道路两旁三三两两的居民围坐在一起话家常。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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