8日至9日，市长徐衣显率队在福建省福州市、厦门市开展招商对接活动，深入企业考察，精准推介洛阳，洽谈合作项目，达成广泛共识，推动互利共赢。

徐衣显率队在闽开展考察招商、对接交流活动

瞄准风口精准招商深化务实合作

创新引领项目为王赋能产业发展

8日至9日，市长徐衣显率队在福建省福州市、厦门市开展招商对接活动，深入企业考察，精准推介洛阳，洽谈合作项目，达成广泛共识，推动互利共赢。

在福州市，恒申控股集团是一家集化工、化纤及新材料于一体的先进制造业大型企业。徐衣显参观申远新材料一体化产业园，与集团董事长陈建龙等举行工作会谈。徐衣显表示，恒申控股集团实力雄厚、技术领先，业务范围与洛阳产业发展方向契合度高、合作点多，期待恒申控股集团在洛投资兴业，实现强强联合，促进洛阳新材料产业延链补链强链。陈建龙表示，将主动加强对接，早日达成合作意向，助力洛阳产业升级。徐衣显还考察了中电数据服务有限公司、福州东湖数字小镇等，分别与公司总经理邱先威、“镇长”陈国平等围绕数字医疗公共服务平台建设、科技小镇运营等深入交流，大家都表示要抢抓产业风口，深化对接洽谈，尽早将合作意愿转化为具体项目。

在厦门，徐衣显先后与罗普特科技集团董事长陈延行、维尔斯集团董事长孙红亮，以及国科创新研究院、中兴新通讯公司负责人等举行工作会谈，围绕推动人工智能、新材料、电池隔膜等重点项目合作事宜深入交流。徐衣显诚挚欢迎各家企业与洛阳开展战略合作，实现互惠互利、创新共赢。各位企业家一致表示，将更加关注洛阳，发挥科创优势，建立重要合作伙伴关系，加快推进既定项目落地实施，积极推动深层次、宽领域务实合作。

厦门钨业公司董事长黄长庚、厦门恒兴集团董事长柯希平、厦门科华数据公司总裁陈成辉等业界知名企业家，分别与徐衣显座谈交流，就推动储能、光伏研发、钨精深加工、固废综合利用等诸多领域的战略投资深入交换意见。大家一致认为，洛阳在科技研发、矿产精深加工等方面优势突出、潜力巨大，是一片投资兴业的宝地富地，要以具体化、方案化、项目化方式深化务实合作，高效沟通洽谈，前瞻谋划布局，共享机遇、共谋发展、共赢未来。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)