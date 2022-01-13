洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显率队在闽开展考察招商、对接交流活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.10 08:23

徐衣显率队在闽开展考察招商、对接交流活动
瞄准风口精准招商深化务实合作
创新引领项目为王赋能产业发展

　　8日至9日，市长徐衣显率队在福建省福州市、厦门市开展招商对接活动，深入企业考察，精准推介洛阳，洽谈合作项目，达成广泛共识，推动互利共赢。

　　在福州市，恒申控股集团是一家集化工、化纤及新材料于一体的先进制造业大型企业。徐衣显参观申远新材料一体化产业园，与集团董事长陈建龙等举行工作会谈。徐衣显表示，恒申控股集团实力雄厚、技术领先，业务范围与洛阳产业发展方向契合度高、合作点多，期待恒申控股集团在洛投资兴业，实现强强联合，促进洛阳新材料产业延链补链强链。陈建龙表示，将主动加强对接，早日达成合作意向，助力洛阳产业升级。徐衣显还考察了中电数据服务有限公司、福州东湖数字小镇等，分别与公司总经理邱先威、“镇长”陈国平等围绕数字医疗公共服务平台建设、科技小镇运营等深入交流，大家都表示要抢抓产业风口，深化对接洽谈，尽早将合作意愿转化为具体项目。

　　在厦门，徐衣显先后与罗普特科技集团董事长陈延行、维尔斯集团董事长孙红亮，以及国科创新研究院、中兴新通讯公司负责人等举行工作会谈，围绕推动人工智能、新材料、电池隔膜等重点项目合作事宜深入交流。徐衣显诚挚欢迎各家企业与洛阳开展战略合作，实现互惠互利、创新共赢。各位企业家一致表示，将更加关注洛阳，发挥科创优势，建立重要合作伙伴关系，加快推进既定项目落地实施，积极推动深层次、宽领域务实合作。

　　厦门钨业公司董事长黄长庚、厦门恒兴集团董事长柯希平、厦门科华数据公司总裁陈成辉等业界知名企业家，分别与徐衣显座谈交流，就推动储能、光伏研发、钨精深加工、固废综合利用等诸多领域的战略投资深入交换意见。大家一致认为，洛阳在科技研发、矿产精深加工等方面优势突出、潜力巨大，是一片投资兴业的宝地富地，要以具体化、方案化、项目化方式深化务实合作，高效沟通洽谈，前瞻谋划布局，共享机遇、共谋发展、共赢未来。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交运集团公布全市最新客运班线运...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳发放第一期餐饮住宿消费券 6月15...
  • 7日至8日，洛阳市区所有公园开启“静...
  • 即领即用！洛阳市涧西区将发放2000万...
  • 赛龙舟过端午【视频+高清图】
  • 市委召开民营企业座谈会
  • 2022第三届洛阳乡村文化旅游节（季）开幕
  • 惠企再发力！82家洛阳企业进入工业“...
  • 全国首创！洛阳理工学院举办VR云上双选会
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    甘泉河水清又清

    隋唐园荷花

    夏日的印象

    白马寺对外开放
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605