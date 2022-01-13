11日下午至14日，市长徐衣显在全国两会闭幕之后，拜访国家发展改革委，带队与高校、企业等负责人举行工作会谈，围绕重大项目落地、数字经济发展、产业基金运作、文旅文创融合等深入洽谈对接、深化务实合作。

徐衣显带队赴国家有关部委对接工作并在京考察推进招商引资

抢抓风口产业加快发展动能转换

深化务实合作积极推动互利共赢

11日下午至14日，市长徐衣显在全国两会闭幕之后，拜访国家发展改革委，带队与高校、企业等负责人举行工作会谈，围绕重大项目落地、数字经济发展、产业基金运作、文旅文创融合等深入洽谈对接、深化务实合作。

徐衣显与国家发展改革委产业司卢卫生司长等进行工作会谈，首先转达省委省政府的高度重视，并代表江凌书记和市委市政府对国家发改委长期以来给予洛阳经济社会发展的关心支持和指导帮助表示衷心感谢，汇报了洛阳石化百万吨乙烯等重大项目推进情况，恳请继续给予洛阳更大支持。卢卫生司长充分肯定了近年来洛阳经济社会发展的成绩，对百万吨乙烯项目规划建设给予积极回应。

在北京中医药大学东直门医院，徐衣显与北京中医药大学校长徐安龙等商议加快国家中医(脑病)区域医疗中心项目建设。徐衣显说，省市高度关注，完善政策清单，加强相关支持，优化合作模式，大力推进实施，希望双方抓住机遇，秉持“真支持、真心干、真配合”态度，合力打造“医研学教用产”一体的现代化区域医疗中心。徐安龙表示，北京中医药大学将创新体制机制，发挥人才优势，加快项目建设，实现互利共赢。

在中国电子信息产业集团，徐衣显与副总经理陆志鹏等围绕举办中国(洛阳)城市数据要素市场化配置改革论坛等座谈交流。徐衣显希望双方加强全方位战略合作，实施更多产业引领性和区域带动性强的重大项目。陆志鹏表示，集团将加大在洛投资力度，给予更多智力支持、产业支持，助力打造数字化转型标杆城市。

在百度智行公司，徐衣显现场体验无人驾驶，与副总裁刘常康等交流。徐衣显希望以“自动驾驶＋文旅示范区”建设为契机，将更多应用场景和增量产业布局洛阳，建设“1+2+N”智能网联产业应用示范区。刘常康表示，将依托百度生态链优质企业，发挥“人、车、图、网”优势，用好“会、赛、展、节”载体，形成高能级战略合作关系。

在北京零重空间科技有限公司考察时，徐衣显参观了实验室，了解商用卫星产业现状，支持合作项目加快推进，推动设立航天智创产业基金，专题研究推进“黄河一号”卫星星座项目及早落地，打造洛阳商业航天产业链。

徐衣显与清华大学文创发展研究院院长胡钰、清华校友总会秘书长助理梅晓鹏等座谈，就清华校友三创大赛文体科技与创意产业赛道全球总决赛落地、翠云峰森林公园文旅运营策划等深入沟通。双方一致认为，洛阳历史文化资源丰厚，特色文创题材众多，将推动清华品牌与洛阳优势相结合，聚焦“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”发展文旅文创新业态，打造全国沉浸式文旅目的地。

在分别同中航产业投资有限公司董事长李金迎、北京惠华基金管理有限公司董事长曲景文会谈时，徐衣显介绍了洛阳“引金入洛”情况，李金迎、曲景文分别表示，将充分发挥优势，加强深度对接，通过在洛设立母、子基金等方式助力洛阳风口产业发展。

徐衣显还分别与中石化集团总经理助理、发展计划部主任戴照明，北京联东投资(集团)有限公司董事长刘振东，北京智源人工智能研究院常务副院长曹岗，北京上奇数字科技公司董事长兼CEO孙会峰，北斗长缨集团董事长崔战路等进行座谈交流。

各位企业家表示，将发挥创新、产业、人才、资本等方面优势，加强深层次宽领域务实合作，助推洛阳高质量发展。

侯占国、任丽君参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)