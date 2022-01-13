豫西应急物资储备基地在洛揭牌

19日，豫西应急物资储备基地(洛阳应急物资储备中心)揭牌仪式在伊滨区国宏先进制造产业园举行。 19日，豫西应急物资储备基地(洛阳应急物资储备中心)揭牌仪式在伊滨区国宏先进制造产业园举行。 豫西应急物资储备基地利用该产业园的2.8万平方米标准化厂房，建设救灾救助物资、生活救助物资、防汛抗旱物资、森林防灭火物资和应急救援装备、防汛抗旱装备6类物资、装备储备库，同时租赁现有办公、住宿、餐厅等场地6000平方米作为应急救援中心队伍驻训基地。 该项目是贯彻落实《河南省应急管理体系和能力建设三年提升计划(2020-2022年)》的重点工程，也是河南省规划建设商丘(东)、洛阳(西)、平顶山(南)、鹤壁(北)、郑州(中)区域物资储备中心的重要一环，承担着豫西地区防汛抗旱、森林防灭火、应急救援、救灾救助等物资和装备的储备任务，也是我市重要的应急物资储备中心，将为我市安全生产、防灾减灾、应急救援工作提供重要保障。 省应急管理厅二级巡视员张宏，市委常委、副市长梁庆参加揭牌仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷)