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新安县有个“能人张三”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.11 17:35

　　在新安，张三的知名度很高，大家都称之为能人。

　　近日，记者慕名来到新安县磁涧镇礼河村，见到了刚刚获评洛阳市劳动模范的村党支部书记、村委会主任张三。他正和村民们一起采摘大粒樱桃。近年，在张三的带领下，礼河村成为闻名豫西的大粒樱桃种植专业村，产品销往全国各地。

　　以前，礼河村是穷村，连一条像样的道路都没有。张三认为，村子穷，根在思想。让群众明白“幸福是奋斗出来的”，这是他要做的第一件事。

　　为了转变群众观念，张三通过“干部群众一条心、黄土也能变成金”等喜闻乐见的顺口溜，将道理讲进村民心间。以往“躺平”的村民纷纷开始尝试改变现状。樱桃种植逐渐规模化。

　　在张三的主张下，磁五仓公路的修建也逐渐提上日程，为樱桃的运输、销售创造了条件。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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