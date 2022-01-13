“返家乡”社会实践活动搞得好 共青团新安县委获表扬

记者日前从共青团新安县委获悉，在近日发布的共青团中央2021年度全国大学生“返家乡”社会实践活动总结通报中，共青团新安县委获通报表扬。

记者日前从共青团新安县委获悉，在近日发布的共青团中央2021年度全国大学生“返家乡”社会实践活动总结通报中，共青团新安县委获通报表扬。

“返家乡”社会实践活动由团中央发起，各级团组织按照“因需设岗、按岗招人、双向选择、合理调配”原则，向大学生提供政务实践、企业实践、公益服务、社区服务等岗位，旨在引导大学生更好地了解国情、感知社会、热爱家乡、服务群众。共青团新安县委在“返家乡”社会实践活动中积极作为，为参加活动的青年就近安排岗位，让他们在家门口就可以参与疫情防控、防汛救灾、乡村振兴等实践。截至目前，共青团新安县委已累计组织3000余名青年参加“返家乡”社会实践活动。

共青团新安县委有关负责人表示，下一步，将深化“返家乡”社会实践工作举措，形成常态化、长效化、精准化的工作机制，做好岗位挖掘工作，搭建符合青年特点、适合青年实践的平台，吸引更多青年学子回到家乡、建设家乡，为家乡建设贡献青春力量，助力全市青年友好型城市建设。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 高苏苏)