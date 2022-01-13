桃农乐了！新安县青要山镇成立冬桃协会 为桃农特制金融产品

5月1日上午，新安县青要山镇电商服务中心门口悄然多了一块牌子——青要山镇冬桃协会。

5月1日上午，新安县青要山镇电商服务中心门口悄然多了一块牌子——青要山镇冬桃协会。

该协会的成立，令当地桃农欢欣鼓舞。

近年，青要山镇依托优越的地理特点和气候条件，在圪塔、袁山、小沟等10余个行政村大力发展冬桃种植，品种由最初的两三种发展成为现在的20余个，种植面积超过3000亩。错季冬桃已经成为当地群众增收致富的重要途径。

但是，随着冬桃产业的发展，桃农们也面临着后续服务脱节、销售渠道单一等困难和问题。此次成立协会，目的就是搭建一个集种植、流通、销售的服务平台，更好地联合桃农、服务桃农、助农增收。

经过推荐，第一届冬桃协会会长由圪塔村党支部书记裴宏江担任，周边的冬桃种植大村也都有成员加入。“成立协会，让冬桃种植户有了自己的‘组织’，也为青要山打造‘冬桃小镇’奠定了基础。”裴洪江表示，“只要我们齐心协力，一定能让冬桃成为群众致富的‘摇钱树’！”