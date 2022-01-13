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“与新安 共青春”摄影展等你来！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.06 08:56

　　近日，共青团新安县委联合洛阳人民艺术摄影家协会在新安县委县政府办公楼前举办“与新安 共青春”摄影展，围绕产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅文创四大主题，展示新安青年在新时代征程中留下的青春奋斗印记。

　　为办好此次摄影展，共青团新安县委及洛阳人民艺术摄影家协会组织成员深入新安县各个经济发展领域，捕捉并拍摄生动瞬间和精彩画面，记录新安的变化与发展，用镜头语言讲述新安青年故事，点赞奋斗的青春。

　　据悉，此次摄影展共展出800幅优秀作品，展览时间将持续至5月下旬。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 龚婷)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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