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买年货购特产 来逛逛洛阳网上年货节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.30 18:09

　　2022年1月10日至2月7日，商务部将会同相关国家部委(单位)指导开展“2022全国网上年货节”活动。记者30日从洛阳市商务局了解到，洛阳市将于2022年1月1日至2月16日开展“2022全国网上年货节”洛阳专场活动。

　　其间，以“云舞洛阳时·嗨购过大年”为主题，洛阳市将谋划实施12项主题活动，发挥电子商务释放消费活力、推动消费升级的重要作用，促进“双节”消费增长，为进一步巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、拉动消费作出积极贡献。

　　“云舞洛阳时·嗨购过大年——2022全国网上年货节洛阳专场活动”

　　时间：2022年1月1日至2月16日

　　活动内容：依托“购时惠”平台，开展“云舞洛阳时·嗨购过大年——2022全国网上年货节洛阳专场活动”。通过创建不同形式的线上优惠促销活动专区，向消费者提供特色年货产品。设立县域“优质年货专区”，倡导消费者“云逛”当地年货节，帮助农户销售产品，满足广大消费者丰富多彩的年货需求，推动洛阳特产销售，持续扩大消费。

　　助农“网约”年货节(汝阳)

　　时间：2021年12月28日至2022年1月28日

　　活动内容：在“农购网”“购时惠”等平台推介汝阳县农副产品，通过汝阳县电子商务产业园区电商直播基地、小店镇电商直播基地、柏树乡电商直播基地开展为期一个月的直播带货活动，帮助农户销售产品。

　　来“线上”嗨购年货活动(新安)

　　时间：2022年1月10日至2月7日

　　活动内容：按照“政府指导、企业为主、市场化运作”原则，以抖音、拼多多、公众号等网络平台为载体，以“网上云逛年货节”的方式，开展“2022网上年货节”专项活动。

　　“伊食物优”云上年货节(伊川)

　　时间：2022年1月17日至2月16日

　　活动内容：以“购年货就上伊食物优”为主题，以伊食物优电商平台为载体，通过线上年货节的展销形式，为广大农特产品企业、经销商搭建年货交易平台，促进“网货下乡，农货进城”的双向通道。

　　2022“西工转转”线上购物嘉年华(西工)

　　时间：2022年1月1日至2月15日

　　活动内容：依托核心商圈在元旦、春节期间开展多种形式的线上、线下优惠体验活动。引导各零售企业通过电商直播、网上商城等方式开展多种形式线上促销活动，助推消费升级。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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