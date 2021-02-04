徐衣显与中建七局总经理孙晓惠举行工作会谈

2日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛对接的中建七局党委副书记、总经理孙晓惠一行举行工作会谈，双方围绕重大项目投资、在建项目推进、文旅深度开发等方面进行深入交流。

2日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛对接的中建七局党委副书记、总经理孙晓惠一行举行工作会谈，双方围绕重大项目投资、在建项目推进、文旅深度开发等方面进行深入交流。

徐衣显表示，洛阳作为中原城市群副中心城市，迎来了中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，省委、省政府对洛阳未来发展寄予厚望、给予大力支持，省、市党代会描绘了宏伟蓝图、展现了美好前景。洛阳将锚定万亿级经济总量目标，坚持创新产业双驱动、改革开放两手抓、文旅文创成支柱、统筹城乡强融合、优化环境搭舞台，努力形成全省高质量发展新的增长极。希望中建七局充分发挥驻豫央企在建设、技术、融资等方面的优势，依托实力支撑，强化创新带动，开展高效对接，深化务实合作，抓住洛阳未来发展的黄金机遇期，寻求更多的契合点，实现互惠互利、合作共赢。

孙晓惠表示，中建七局将一如既往地扎根洛阳、深耕洛阳，持续投入优质资源，建设更多精品工程，高效匹配洛阳高质量发展需求，推动双方合作不断走向深入。

孙延文、贺敏参加会谈。(记者 李三旺)