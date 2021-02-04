2021河洛文化旅游节精彩落幕 洛阳接待游客1357.53万人次

26日，2021河洛文化旅游节圆满落下帷幕。据统计，2021河洛文化旅游节洛阳市共接待游客1357.53万人次，旅游收入105.31亿元。

26日，2021河洛文化旅游节圆满落下帷幕。据统计，2021河洛文化旅游节洛阳市共接待游客1357.53万人次，旅游收入105.31亿元。

洛报融媒记者从洛阳市节会服务中心获悉，今年河洛文化旅游节以“行走洛阳 读懂历史”为主题，以“文旅文创成支柱”为目标，聚焦营销洛阳文化旅游，深度梳理前沿文旅新业态、新产品、新模式，策划举办了七项主要活动，持续提升河洛文化旅游节文化内涵和国际化水平，助推全市文旅融合进入新境界。

深挖厚重文化底蕴，打造优质文旅体验。今年河洛文化旅游节打破传统思维，坚持“结果导向”对活动进行充分谋划，第四届中原国际文化旅游产业博览会、黄河流域非遗国际创意周等能够体现河洛文化、促进文旅文创、提升消费潜力的活动，推动洛阳国际文化旅游名城建设。各项活动举办从简，围绕河洛文化要素，从表面展示到深挖内涵转变，梦回隋唐城、相约卢舍那、探寻河洛魂等活动充分彰显河洛文化魅力。聚焦营销洛阳文化旅游，扩大网络传播，宣传推广重点从传统的电视、报纸等媒介转向手机端。节会活动实现由数量型向质量型转变，由大场面向深内涵转变，由固定端向移动端转变，真正把文旅资源优势转化为发展优势。