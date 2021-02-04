激活文旅融合整盘棋 助力国际文化旅游名城建设——访省第十一次党代会代表夏磊

“老城区是洛阳文化旅游大区，省党代会报告提出，要推动文化繁荣兴盛，提升发展软实力，这为老城文旅工作指明了方向。”省第十一次党代会代表、老城区委书记夏磊表示，老城区将摆好先手棋，下好关键棋，谋好长远棋，从而激活文旅融合整盘棋。

“老城区是洛阳文化旅游大区，省党代会报告提出，要推动文化繁荣兴盛，提升发展软实力，这为老城文旅工作指明了方向。”省第十一次党代会代表、老城区委书记夏磊表示，老城区将摆好先手棋，下好关键棋，谋好长远棋，从而激活文旅融合整盘棋。

活化利用文化资源是文旅融合发展的先手棋。洛阳最有吸引力、最具优势的资源就是历史文化。老城区是古洛阳风貌保存较为完整的城市区，充分发掘利用老城厚重的历史文化资源，是推动文旅融合的第一步。随着隋唐洛阳城保护展示工程、隋唐大运河国家文化公园等工程逐步建成，老城区将在加强保护展示的基础上，大力实施文旅文创融合战略，通过科技赋能、创意引领，让文旅资源活起来、智起来、动起来，将其转化为发展新优势。

打造具有核心竞争力的文旅品牌是文旅融合发展的关键棋。文化品牌是一个城市区的品质、品位，也是吸引力、竞争力。老城区有着独特的古都文化、非遗文化、大运河文化、牡丹文化，将着力叫响盛世隋唐、黄河文化、国花牡丹等品牌，持续增强发展软实力。

让更多年轻人青睐，是创造性开发文旅项目的长远棋。年轻人是文旅消费的主力军，抓住这个群体就抓住了文旅融合发展的未来。下一步，老城区将通过气氛营造、网红培育等，为年轻人提供更多可感知、可参与、可互动的沉浸式体验。同时，通过出台支持年轻人从事文旅文创行业的政策，在文创产品开发方面，助力其实现梦想，助力洛阳成为国际文化旅游名城，青年友好、青年向往的浪漫之都。（记者 李冰 通讯员 王培）