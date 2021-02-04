景区员工拾金不昧 彰显洛阳文明诚信的旅游风尚

“拿到失而复得的手机，得知景区在想方设法联系我，感觉很暖心。”今天上午，在接受洛报融媒记者电话采访时，湖北省襄阳市的严女士说，这虽是一件小事，但彰显了景区服务品质，也体现了洛阳文明诚信的旅游风尚。

“拿到失而复得的手机，得知景区在想方设法联系我，感觉很暖心。”今天上午，在接受洛报融媒记者电话采访时，湖北省襄阳市的严女士说，这虽是一件小事，但彰显了景区服务品质，也体现了洛阳文明诚信的旅游风尚。

原来，前几天，严女士与家人到隋唐洛阳城应天门遗址博物馆游玩，上完厕所匆忙遗忘了手机，洛阳隋唐城运营管理公司游客服务部工作人员乔怡舒捡到后，随即交到景区游客服务中心，并通过各部门查找失主信息。恰巧这时，失主严女士打来电话，乔怡舒将手机交到严女士手中，前后只用了短短几分钟。

“已经记不清这是我第几次捡到东西了。”乔怡舒说，景区工作人员基本每天都会捡到游客丢失的物品，小到钥匙、身份证，大到背包、相机，他们都会想尽办法联系失主。

按照隋唐洛阳城应天门遗址博物馆的规定，工作人员捡到游客遗失的物品，需要详细填写《失物招领表》，完善物品名称、拾取地点、经办人等信息，并把相关信息发到部门工作群里，了解是否有游客询问遗失物品的情况。找到失主后，工作人员要在游客服务中心，将物品交给失主。

尤其是隋唐洛阳城应天门遗址博物馆进行灯光秀表演时，由于观看人员较多，工作人员见到遗失物品，会第一时间通过查询检票信息、查看监控等方式确定失主，并与其取得联系，及时归还物品。

打造“诚信品质”旅游景区，是隋唐洛阳城应天门遗址博物馆一直践行的理念。该景区还会通过定期公益讲解、因客观因素影响参观无条件予以退票等措施，为游客营造诚信文明出游的氛围。

洛阳隋唐城运营管理公司相关负责人介绍，一般情况下，景区每周都会组织讲解员进行公益讲解。考虑到疫情防控等因素，为避免游客聚集，近期公益讲解已经暂停。

洛报融媒记者了解到，浙江卫视《万里走单骑——遗产里的中国第二季》、爱奇艺《登场了！洛阳》、河南卫视“奇妙游”系列节目都曾在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆录制。遇到因配合拍摄、天气等因素影响游客参观时，景区都会主动根据游客购票信息，采取退票等措施，受到游客好评。(洛报融媒记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 刘青 刘明 韩阳 文/图)